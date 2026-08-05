Почему популярный соус заставляет нас переедать в три раза

Нутрициолог Ольга Панова объяснила, как одна ложка любимого многими соуса разрушает пользу любого салата.

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Майонез остается одним из самых популярных соусов не только в России, но и во многих других странах. Его кладут в салаты и горячие блюда. Но диетологи давно предупреждают: полезных веществ в таком продукте немного, а вот калорий – более чем достаточно.

Нутрициолог Ольга Панова в беседе с "Радио 1" отметила, что майонез из-за большого количества жиров и сахара может буквально "сбивать" работу рецепторов насыщения. Мозг не получает сигнал "стоп", поэтому человек легко съедает порцию в два-три раза больше привычной. Особенно опасны готовые соусы из магазина. В майонезе производители используют дешевые растительные масла и стабилизаторы, отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что не нужно требовать от себя невозможного, но к питанию все же стоит подходить осознанно: контролировать порции и оставлять вредные соусы для редких случаев, например больших праздников.

– Давайте сравним: овощной салат (огурцы и помидоры) – это примерно 50 килокалорий, добавляем в него ложку майонеза – и уже 230 килокалорий. Даже лимонный сок с маслом добавляет 180 калорий, – рассказала Панова.

В итоге майонез – самый калорийный соус, при этом полезных свойств в нем нет, отметила нутрициолог.