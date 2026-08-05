Перечислены витамины, важные для репродуктивного здоровья

Фолиевая кислота (витамин B9) необходима для репродуктивного здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог Мадина Бекова.

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«Фолиевая кислота (витамин B9) — абсолютный лидер по доказанности. Ее прием в дозе 400 мкг/сутки минимум за 2–3 месяца до концепции и в течение первых 12 недель беременности снижает риск дефектов нервной трубки плода более чем на 70%», — заявила врач.

Гинеколог также призвала обратить внимание на йод, который необходим для правильного синтеза гормонов щитовидной железы матери и плода. Бекова отметила, что рекомендованная доза при планировании и во время беременности составляет 150–250 мкг/сутки (в виде калия йодида).

В список необходимых добавок врач также внесла витамин D, который участвует в стероидогенезе, регуляции менструального цикла и имплантации эмбриона. По словам эксперта, его назначение должно производиться на основании исходного уровня 25(OH)D в крови.

Кроме того, Бекова рекомендовала обратить внимание на железо, которое назначается только при лабораторно подтвержденном дефиците (снижение ферритина ниже 30 мкг/л), так как рутинный прием высоких доз без показаний вызывает оксидативный стресс и нарушения работы ЖКТ.

Эксперт подчеркнула, что все остальные добавки должны назначаться строго по показаниям, а не «для профилактики».