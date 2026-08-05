Темные линзы без фильтра: чем модные очки опасны для зрения

Российский офтальмолог Егоров назвал главную опасность солнцезащитных очков. Некоторые из них могут разрушать вашу сетчатку.

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Солнечные очки помогают защищать глаза, но неправильно подобранная пара может навредить: вызвать головную боль и даже повредить хрусталик или сетчатку. Об этом сообщил заведующий амбулаторным хирургическим оффтальмологическим отделением Подольской больницы, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров.

Главный признак хороших очков – защита от ультрафиолета. Темные линзы расширяют зрачок, и если ультрафиолет проходит через стекла, в глаз попадает даже больше излучения, чем без очков. Поэтому важнее всего не оттенок линз, а маркировка UV400: она дает стопроцентную защиту от ультрафиолета, объяснил Егоров.

По словам специалиста, линзы также не должны искажать изображение – из-за этого может заболеть голова. Оправа при этом должна быть удобной и достаточно хорошо прикрывать глаза.

Медик посоветовал покупать солнцезащитные очки в оптиках или у надежных производителей. Егоров добавил, что строгих ограничений по времени ношения солнечных очков нет. Особенно они нужны летом у воды, чтобы защититься от ярких бликов, и зимой, когда солнце отражается от снега. Об этом пишет "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.