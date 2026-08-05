Темные линзы без фильтра: чем модные очки опасны для зрения

Темные линзы без фильтра: как модные очки выжигают зрение
Российский офтальмолог Егоров назвал главную опасность солнцезащитных очков. Некоторые из них могут разрушать вашу сетчатку.
Солнечные очки помогают защищать глаза, но неправильно подобранная пара может навредить: вызвать головную боль и даже повредить хрусталик или сетчатку. Об этом сообщил заведующий амбулаторным хирургическим оффтальмологическим отделением Подольской больницы, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров.
Главный признак хороших очков – защита от ультрафиолета. Темные линзы расширяют зрачок, и если ультрафиолет проходит через стекла, в глаз попадает даже больше излучения, чем без очков. Поэтому важнее всего не оттенок линз, а маркировка UV400: она дает стопроцентную защиту от ультрафиолета, объяснил Егоров.
По словам специалиста, линзы также не должны искажать изображение – из-за этого может заболеть голова. Оправа при этом должна быть удобной и достаточно хорошо прикрывать глаза.
Медик посоветовал покупать солнцезащитные очки в оптиках или у надежных производителей. Егоров добавил, что строгих ограничений по времени ношения солнечных очков нет. Особенно они нужны летом у воды, чтобы защититься от ярких бликов, и зимой, когда солнце отражается от снега. Об этом пишет "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.