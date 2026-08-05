Агрономы раскрыли, возможно ли ускорить созревание помидоров на кусте

Каждый садовод мечтает о том, чтобы урожай созрел до холодов. Однако август приносит коррективы: дни укорачиваются, ночи холодеют, и зелёные помидоры замирают. В интернете можно найти советы проколоть иголкой, обработать соляркой или соляной кислотой — и другие методы, которые якобы ускоряют покраснение томатов за неделю. Но безопасны ли они? Прежде чем применять такие способы, стоит задуматься об их эффективности и влиянии на растения. Агрономы рекомендуют сначала оценить, действительно ли плоды созревают медленнее. Каждый сорт томатов имеет свой уникальный период созревания, определённый селекционерами. Раннеспелые сорта дают урожай уже через 85 – 95 дней, среднеспелым нужно 100 – 115 дней, а позднеспелым — до 120 – 130 дней.

Андрей Туманов, председатель Общероссийской организации «Садоводы России», в комментарии для 360.ru подчеркнул, что попытки ускорить созревание томатов не только бесполезны, но и могут навредить урожаю. По его словам, у каждого сорта помидоров есть свой генетически обусловленный срок созревания, и попытки изменить его можно сравнить с желанием ускорить беременность.

Механическое повреждение плодов, например, проколы иголкой, может заставить их покраснеть раньше времени, но такие томаты будут непригодны для употребления. Он сравнил это с попытками ускорить беременность, что, по его мнению, является «сказками для любителей».

Эксперт отметил, что на томатном кусте плоды на нижней кисти обычно краснеют первыми. Если же на верхушке помидоры изменяют цвет раньше, чем остальные, это может вызвать беспокойство: быстрее всего начинают созревать именно повреждённые ягоды.

Агроном и биолог Михаил Воробьёв добавил, что в августе можно помочь томатам созреть, сократив полив. Это переключит ресурсы растения с роста листьев на формирование плодов. По его словам, обильный полив, который был важен в первой половине лета, во время созревания может стать препятствием. Избыток влаги заставляет растение направлять соки в листья и пасынки, задерживая покраснение плодов.