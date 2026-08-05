Гинеколог предупредил об опасности диет для менструального цикла

Пищевое поведение и энергетический баланс организма напрямую управляют репродуктивной осью «гипоталамус — гипофиз — яичники», поэтому диеты оказывают негативное влияние на фертильность и менструальный цикл. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-акушер-гинеколог Мадина Бекова.

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«Когда организм сталкивается с дефицитом калорий, гипоталамус воспринимает это как стрессовую ситуацию, неблагоприятную для размножения, и снижает импульсную секрецию гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). В результате падает уровень ЛГ и ФСГ, яичники «засыпают», прекращается выработка эстрогенов и созревание фолликулов, исчезают менструации», — заявила врач.

Бекова рассказала, что экстремальные элиминационные диеты (например, длительное кето, жесткий веганизм без нутритивной поддержки или сухие голодания) нарушают липидный обмен, а ведь именно холестерин является субстратом для синтеза всех половых гормонов.

С другой стороны, как отметила гинеколог, избыток ультраобработанных продуктов и простых сахаров ведет к гиперинсулинемии и инсулинорезистентности, что усугубляет течение СПКЯ и гиперандрогении.