От каких продуктов нужно отказаться на ночь для профилактики деменции

Врачи-диетологи Шери Гау и Шейла Паттерсон призвали не есть после пяти вечера некоторые продукты, чтобы снизить риск развития деменции. Список названых ими продуктов опубликовало издание Eating Well.

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Прежде всего для профилактики деменции специалисты посоветовали отказаться на ночь от сладкой газировки, алкоголя и кофеина. По словам Гау, сахар провоцирует воспаление, а алкоголь и кофеин нарушают сон, не позволяя мозгу нормально восстанавливаться. Врач подчеркнула, что перед сном нежелательно есть даже шоколад, так как в нем тоже содержится кофеин.

Паттерсон добавила, что риск деменции также повышает соленая пища. По ее словам, в больших количествах она вызывает повреждение кровеносных сосудов, воспаление и уменьшает приток крови к мозгу. Чтобы избежать этого, диетолог посоветовала по вечерам вместо тяжелой пищи и полуфабрикатов есть натуральные продукты с минимальным количеством соли.

Ранее врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова посоветовала есть горькую зелень и овощи для хорошего оттока желчи. Также, по ее мнению, важно добавлять в рацион полезные жиры, которые содержатся в орехах, яйцах и рыбе.