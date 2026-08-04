Почему даже полезная рыба может быть опасной

Некоторые полезные виды рыбы могут вызывать скомбротоксикоз — опасное состояние, которое похоже на пищевое отравление и аллергию, предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола. Об этом врач рассказал в беседе с изданием РИАМО.

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По словам доктора, скомбротоксикоз могут вызывать тунец, анчоусы и скумбрия. Он объяснил, что в этих видах рыбы содержится гистидин — вещество, которое при особых условиях превращается в гистамин. Мацола отметил, что это происходит, если рыба неправильно хранилась: гистидин преобразовывается в гистамин при комнатной температуре (около 15-20 градусов).

«Коварство в том, что опасная рыба даже на вид может казаться абсолютно нормальной, но она хранилась неправильно», — добавил врач.

Врач отметил, что самостоятельно отличить скомбротоксикоз от обычной аллергии на рыбу нельзя. Для этого нужно сдать анализ на общий иммуноглобулин Е. Как уточнил Мацола, если его уровень будет высоким, человек сможет сдать анализы на конкретный рыбный белок.

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