«Чинит» мозг: как креатин помогает бороться с депрессией и где он содержится

Исследования показали, что популярная спортивная добавка креатин может помочь в лечении депрессии. Действительно ли это так и где, помимо добавок, содержится вещество, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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Исследование

Участники опыта принимали пять граммов креатина в день совместно с антидепрессантами или когнитивно-поведенческой терапией. Прием добавки дал положительный результат: 52 процента пациентов достигли ремиссии, а у 25 процентов ослабли симптомы депрессии. Ученые объяснили этот эффект тем, что креатин стимулирует производство аденозинтрифосфата (АТФ) и нормализует энергообмен в мозге. Результаты публикует издание PsyPost.

Так ли эффективен креатин

Психиатр, заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский рассказал, что изучение синергического взаимодействия разных препаратов при лечении какого-либо заболевания ведется уже давно.

Это исследование — один из ярких примеров. Действительно, усиление синтеза АТФ — вещества, которое является энергетической субстанцией для митохондрий, — влияет на благоприятный исход депрессии при непосредственной работе антидепрессантов, — подтвердил эксперт.

В других клинических исследованиях ученые проверяли взаимодействие препаратов с антиоксидантной активностью, которые обладали эффектом стимуляции нервной системы, и антидепрессантов или нейролептиков. По мнению Ряховского, такие опыты будут продолжаться, как и поиск новых веществ.

Вполне возможно даже появление неких новых комбинированных препаратов, которые будут обладать более высокой эффективностью, чем традиционные антидепрессанты, — добавил психиатр.

Однако польза креатина и новые исследования, подтверждающие его эффективность в лечении депрессии совместно с антидепрессантами или терапией, не означают, что это вещество можно принимать без назначения врача, предостерег эксперт.

Без контроля и рекомендации доктора этого не следует делать. Пока еще нет однозначных верифицированных данных о приеме комбинированных препаратов. Кроме того, у человека могут быть сопутствующие заболевания или иные состояния, требующие контроля. Прием креатина может спровоцировать в этих случаях негативные последствия, — предупредил собеседник «ВМ».

«Самоназначение» препарата может ухудшить симптомы депрессии, привести к рецидиву или обострению некоего имеющегося у человека хронического заболевания. Поэтому, прежде чем принимать креатин или другие вещества, нужно проконсультироваться с врачом и соблюдать осторожность, подчеркнул Ряховский.

Где содержится креатин, помимо спортивных добавок

Креатин в разных формах широко представлен на рынке спортивных добавок, однако его можно получить и из обычных продуктов питания, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Креатин — азотсодержащее органическое соединение, образующееся из аминокислот. Это источник фосфатной группы для анаэробного синтеза АТФ в момент высоких энергетических потребностей, что обеспечивает кратковременный взрывной выброс энергии во время сокращения мышц. Суточная потребность креатина — от одного до двух граммов. В случае спортивной нагрузки доза увеличивается до трех–пяти граммов, — уточнила диетолог.

По ее словам, основные естественные источники — мясо и рыба. В них креатин содержится в виде свободного креатина и в виде фосфокреатина. На 100 граммов продукта примерно приходится:

в сельди — 1–1,1 грамма;

лососе — 0,45 грамма;

тунце — 0,4 грамма;

треске — 0,3 грамма;

свинине — 0,51 грамма;

говядине — 0,48 грамма;

курице — 0,41 грамма;

индейке — 0,4 грамма.

Растительные источники содержат очень мало этого вещества или не содержат вовсе. Вегетарианцы хронически недополучают креатин, поэтому им рекомендуют добавки креатина для восполнения запасов, — добавила доктор.

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