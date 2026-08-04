Какие экологические факторы могут негативно влиять на репродуктивное здоровье

Экологический анамнез женщины влияет на ее репродуктивное здоровье. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог Мадина Бекова.

«Главную угрозу для женской репродуктивной системы представляют эндокринные разрушители — химические соединения, способные имитировать или блокировать действие естественных гормонов, прежде всего эстрогенов и прогестерона. К ним относятся бисфенол А, фталаты, парабены, стойкие органические загрязнители и тяжелые металлы, окружающие нас в пластике, косметике, бытовой химии и загазованном городском воздухе», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что мелкодисперсные взвешенные частицы из атмосферного воздуха могут вызывать системное воспаление и оксидативный стресс.

«На этапе планирования беременности эти факторы снижают овариальный резерв, нарушают созревание ооцитов и негативно влияют на качество эмбрионов в циклах ЭКО. В период гестации воздействие экотоксинов ассоциировано с повышенным риском задержки внутриутробного развития плода, преждевременных родов, преэклампсии и плацентарной недостаточности», — отметила врач.

Бекова подчеркнула, что полностью изолировать себя от внешней среды невозможно, однако принципы доказательной медицины позволяют дать пациенткам рабочие рекомендации.