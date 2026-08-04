Какие экологические факторы могут негативно влиять на репродуктивное здоровье

Гинеколог Быкова: в бытовой химии есть элементы влияющие на репродуктивное здоровье
Экологический анамнез женщины влияет на ее репродуктивное здоровье. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог Мадина Бекова.
«Главную угрозу для женской репродуктивной системы представляют эндокринные разрушители — химические соединения, способные имитировать или блокировать действие естественных гормонов, прежде всего эстрогенов и прогестерона. К ним относятся бисфенол А, фталаты, парабены, стойкие органические загрязнители и тяжелые металлы, окружающие нас в пластике, косметике, бытовой химии и загазованном городском воздухе», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что мелкодисперсные взвешенные частицы из атмосферного воздуха могут вызывать системное воспаление и оксидативный стресс.
«На этапе планирования беременности эти факторы снижают овариальный резерв, нарушают созревание ооцитов и негативно влияют на качество эмбрионов в циклах ЭКО. В период гестации воздействие экотоксинов ассоциировано с повышенным риском задержки внутриутробного развития плода, преждевременных родов, преэклампсии и плацентарной недостаточности», — отметила врач.
Бекова подчеркнула, что полностью изолировать себя от внешней среды невозможно, однако принципы доказательной медицины позволяют дать пациенткам рабочие рекомендации.
«Минимизировать использование одноразового пластика (особенно при разогреве пищи), выбирать бытовую химию без отдушек и фталатов, использовать фильтры для воды и воздуха, а также отдавать предпочтение цельным продуктам», — резюмировала она.