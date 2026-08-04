Почему чай после обеда лишает сил

Привычка запивать обед чаем или кофе может мешать усвоению железа и отражаться на самочувствии. Об этом предупредила клинический нутрициолог Виктория Гришина в беседе с Life.ru.

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По словам эксперта, во многих научных сообществах железодефицит называют скрытой пандемией XXI века. Клетки начинают «задыхаться» на уровне органов и тканей, что ведёт к гипоксии, снижению энергии и продуктивности. При этом гемоглобин может долго оставаться в норме, пока не разовьётся анемия.

Одна из причин плохого усвоения железа — танины в чае и хлорогеновая кислота в кофе. Они связывают железо на химическом уровне, делая его нерастворимым для кишечника. Исследования показывают, что эти напитки могут уменьшать усвоение негемового железа из растительной пищи на 70–90%. При этом на железо из мяса и субпродуктов они влияют незначительно.

Нутрициолог рекомендует разделять приёмы пищи и чая/кофе на 1,5-2 часа. Улучшить усвоение железа помогают витамин С (шиповник, болгарский перец, киви, цитрусовые), витамины В12 и В9, а также здоровый желчеотток, кислотность желудка и состояние микробиоты кишечника.

Полностью отказываться от любимых напитков не нужно, но при появлении усталости, апатии или депрессивного состояния стоит сделать паузу в 1,5-2 часа после еды, заключила специалист.