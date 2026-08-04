Чем опасны неправильно подобранные солнцезащитные очки

Некачественные солнечные очки увеличивают риск повреждения роговицы, хрусталика и сетчатки, а также способны вызвать зрительное утомление, головную боль и чувство дискомфорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Темные линзы расширяют зрачок, и если ультрафиолет не блокируется, его в глаз попадает даже больше, чем без очков. Поэтому главное - не цвет линз, а наличие защиты UV 400, что обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета. Также важны качественные линзы без оптических искажений, удобная оправа, хорошо закрывающая глаза, и подходящая степень затемнения. Покупать солнцезащитные очки лучше в оптиках или у проверенных производителей", - цитирует пресс-служба заведующего амбулаторным хирургическим офтальмологическим отделением Подольской областной клинической больницы Алексея Егорова.

Специалист добавил, что носить очки можно без ограничений по времени. Длительное ношение на солнце помогает снизить накопленное воздействие ультрафиолета на глаза. Особенно важно использовать темные очки летом, у воды, а также зимой при ярком снежном покрове. В помещении же носить солнцезащитные очки не рекомендуется, поскольку это может вызвать зрительный дискомфорт. Исключениями являются выраженная светобоязнь, некоторые заболевания глаз или постоперационный период, когда это рекомендовано врачом.