Названа самая опасная еда на морских круизах

Морской юрист Майкл Винклман, специализирующийся на защите интересов пассажиров круизных лайнеров в делах о травмах и заболеваниях, назвал самую опасную еду в путешествиях на воде. Списком продуктов, которые, исходя из его практики, наиболее часто угрожают здоровью путешественников, он поделился в беседе с Yahoo.

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Главный совет специалиста — избегать на морских круизах употребления сырых морепродуктов, особенно устриц и суши, которые могут вызывать серьезные бактериальные инфекции. Среди возбудителей таких инфекций есть вибрион Vibrio vulnificus — редкий, но потенциально смертельно опасный вирус. По словам Винклмана, заболеть в этом случае могут даже здоровые взрослые, но риск особенно высок для пожилых путешественников или людей с ослабленной иммунной системой.

Кроме того, продолжил юрист, стоит избегать всего, что содержит майонез (салат из тунца, яичный салат), а также держаться подальше от заранее нарезанных фруктов, листового салата, очищенных яиц, мягких сыров и крем-супа. По возможности, объяснил Винклман, нужно есть горячие, свежеприготовленные блюда, мыть руки перед каждым приемом пищи и при возникновении тревожных симптомов — рвоты, диареи — сообщать о своем состоянии экипажу.

Ранее диетолог и нутрициолог Ольга Кондратенко дала россиянам пять советов, которые помогут защититься от инфаркта и инсульта летом. Прежде всего, по ее словам, необходимо поддерживать достаточный уровень гидратации и пить 40 миллилитров воды на один килограмм веса.