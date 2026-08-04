Названа главная причина внезапной глухоты у молодежи

Использование наушников может привести к внезапной глухоте, а атака на внутреннее ухо часто начинается с повседневных привычек. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

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Специалист подчеркнула, что главная угроза кроется не в типе устройства (вакуумные или накладные), а в правилах его эксплуатации. Постоянное ношение наушников приводит к перегрузке слухового аппарата и накоплению бактерий.

«Главная угроза — это правила использования. Ключевые факторы риска — анатомия вашего уха, время ношения и гигиена», — пояснила Елизарова «Радио 1».

Эксперт дала конкретные рекомендации для сохранения слуха:

Лимит времени: использовать наушники не более 4 часов в день.

Правило перерыва: каждый час делать паузу на 10–15 минут.

Гигиена: регулярно чистить амбушюры, так как скопление грязи провоцирует наружный отит. Категорически нельзя делиться наушниками с другими людьми.

Уровень громкости: не превышать допустимый уровень шума, чтобы избежать акустической травмы.

Неврологи также добавляют, что постоянный аудиопоток усиливает общую усталость организма, раздражительность и может негативно сказываться на настроении.