Доктор рассказал, сколько нужно двигаться в день для продления жизни

Регулярная физическая активность остается одним из самых эффективных способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ожирения, некоторых видов онкологии и преждевременной смертности. При этом для поддержания здоровья необязательно ежедневно заниматься интенсивным спортом. Об этом Life.ru рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов.

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«Согласно современным рекомендациям взрослому человеку необходимо не менее 150-300 минут умеренной физической активности в неделю или 75-150 минут интенсивной нагрузки. Это соответствует примерно 20-40 минутам активного движения в день. Однако минимальный объем активности не ограничивается только тренировками. Важно, чтобы в течение дня человек больше ходил пешком, поднимался по лестнице, выполнял домашнюю работу и делал короткие разминки при длительном сидении», — отметил специалист.

По словам Антонова, ориентиром может служить ежедневная активность в пределах 7-10 тысяч шагов. При этом даже постепенное увеличение количества шагов у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, уже положительно сказывается на состоянии здоровья. Начинать можно с 4-5 тысяч шагов в день, постепенно увеличивая нагрузку.

Врач также рекомендовал сочетать аэробные упражнения, силовые тренировки не реже двух раз в неделю и занятия, развивающие гибкость и равновесие. Особенно важны такие упражнения людям старше 60 лет, поскольку они помогают сохранить мышечную массу, поддерживать здоровье суставов, нормализовать обмен веществ и снизить риск падений.

Кроме того, эксперт посоветовал людям с хроническими заболеваниями, ожирением или патологиями сердечно-сосудистой системы подбирать уровень физической активности совместно с врачом. Он подчеркнул, что систематические и грамотно подобранные нагрузки значительно полезнее редких, но чрезмерно интенсивных тренировок, которые могут стать дополнительным стрессом для неподготовленного организма.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.