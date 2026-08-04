Фитнес-эксперт дал совет, как размять мышцы во время перелета

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич в беседе с «Чемпионатом» дала совет, как размять мышцы во время перелёта. Мы часто думаем, что долгое сидение в самолёте нужно просто перетерпеть. Нам кажется, что размяться на борту невозможно, а делать гимнастику в проходе слишком неловко. Поэтому мы послушно замираем в кресле на несколько часов и выходим из салона с ноющей спиной. Но телу совершенно не нужны сложные упражнения на высоте 10 тысяч метров. Ему нужна лишь базовая помощь, чтобы справиться с вынужденной неподвижностью.

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«Долгий перелёт — это всегда стресс для сосудов. Когда вы долго сидите, кровоток замедляется, а мышцы "каменеют". Чтобы этого избежать, достаточно делать простые микродвижения прямо в кресле. Плавно покрутите стопами, аккуратно перекатитесь с пятки на носок, мягко потяните шею и расправьте плечи. Это совершенно не привлекает чужого внимания, но отлично помогает вашей нервной системе поддерживать нормальное кровообращение», — рекомендовала эксперт.

Используйте любую возможность просто встать и неспешно пройтись по салону. Не пытайтесь превратить полёт в тренировку на силу воли. Ваша главная задача — бережно помочь организму перенести дорогу. Мягкое движение нужно исключительно для того, чтобы вы вышли из самолёта с нормальным самочувствием, а не тратили первый день поездки на попытки разогнуть уставшую поясницу.