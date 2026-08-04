Врач предупредил о тяжелых последствиях модного метода похудения

Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина предупредила, что самостоятельный прием «Оземпика» и его аналогов может привести к серьезным побочным эффектам. О тяжелых последствиях модного метода похудения она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

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Тананакина обратила внимание на то, что «Оземпик» и другие препараты на основе семаглутида предназначены для лечения ожирения, особенно при наличии таких осложнений, как сахарный диабет или гипертония. Решение об их применении принимается только после обследования и исключения противопоказаний. При этом, как отметила врач, у 40 процентов людей, обратившихся за назначением подобных препаратов, нет ожирения — они просто хотят скорректировать вес без изменения образа жизни и приходят на прием с уже купленным лекарством.

Однако специалист предупредила: самостоятельный прием «Оземпика» и его аналогов может вызвать серьезные последствия.

«Наиболее частая ошибка — начало лечения сразу с высоких доз без постепенной адаптации организма. Это повышает риск выраженной тошноты, рвоты, болей в животе, обезвоживания и нарушений электролитного баланса. В отдельных случаях возможно развитие приступа панкреатита или его обострение», — уточнила Тананакина.

Отдельно она предостерегла от использования популярных БАДов для похудения. По ее словам, эффективность большинства таких средств не доказана, а в составе некоторых могут находиться незаявленные стимуляторы, слабительные или другие вещества, способные вызвать нарушения сердечного ритма, повышение давления, бессонницу и другие осложнения.

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