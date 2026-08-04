Перечислены повседневные привычки, улучшающие работу мозга

Мозг устроен так, что реагирует не на разовые героические усилия, а на постоянство мелких действий, которое дает куда больший эффект, чем редкие «интенсивы» вроде разгадывания кроссвордов раз в месяц или чтения одной умной книги в год, рассказала врач-невролог клиники «Женский Доктор» Екатерина Усанова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала повседневные привычки, положительно сказывающиеся на когнитивных способностях.

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Одним из самых недооцененных факторов является ходьба, особенно на природе, указала врач. Во время прогулки по лесу или парку мозг получает сразу несколько полезных сигналов: усиливается кровоток, снижается уровень кортизола, а разнообразная визуальная среда мягко тренирует внимание без перегрузки, объяснила эксперт. Даже двадцать минут на природе несколько раз в неделю заметно снижают тревожность и улучшают концентрацию в последующие часы, добавила она.

«Не менее важен сон, причем не столько его длительность, сколько регулярность. Ложиться и просыпаться в одно и то же время — привычка, которая напрямую влияет на процессы очистки мозга от продуктов метаболизма, которые происходят именно в глубоких фазах сна. Хронический недосып или постоянный сдвиг режима нарушают эти процессы, и со временем это сказывается на памяти и скорости мышления сильнее, чем принято думать», — поделилась специалист.

Питание, по словам невролога, тоже играет роль, и в этом вопросе важно соблюдать стабильность. Дело в том, что резкие скачки сахара в крови из-за нерегулярных приемов пищи или избытка простых углеводов негативно влияют на энергоснабжение нейронов.

«Полезны продукты с омега-3 жирными кислотами, орехи, овощи и достаточное количество воды — обезвоживание, даже легкое, снижает скорость реакции и ухудшает концентрацию уже в течение часа», — Екатерина Усанова, врач-невролог.

Физическая активность в целом, а не только ходьба, стимулирует выработку веществ, поддерживающих рост новых нейронных связей, обозначила врач. Усанова уточнила, что речь не обязательно о спорте в привычном смысле — подойдут танцы, плавание, велосипед. Главное — регулярность, а не интенсивность, отметила она.

«Общение недооценивается как "тренировка для мозга", хотя именно живой разговор с непредсказуемой реакцией собеседника задействует одновременно память, речь, эмоциональную оценку и быстрое переключение внимания — задача куда более комплексная, чем большинство головоломок из приложений», — рассказала эксперт.

Полезна и привычка осваивать новое, но не обязательно сложное: новый маршрут до работы, незнакомый рецепт, попытка что-то сделать левой рукой вместо правой, перечислила собеседница «Ленты.ру». Такие мелкие отклонения от автоматизма, по ее словам, заставляют мозг заново выстраивать нейронные пути, что поддерживает его пластичность лучше, чем механическое повторение привычных задач.

«Отдельного внимания заслуживает умение делать паузы. Постоянная многозадачность и привычка держать телефон под рукой не дают вниманию по-настоящему отдыхать. Короткие периоды осознанного «ничегонеделания» — без экрана, без цели — помогают мозгу переработать накопленную за день информацию и снижают уровень фонового напряжения», — Екатерина Усанова, врач-невролог.

В сумме ни один из этих пунктов не дает мгновенного результата, но вместе они создают среду, в которой мозг работает стабильнее, дольше сохраняет ясность и медленнее подвержен возрастным изменениям, заключила невролог.

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