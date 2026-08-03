Доктор перечислил специи, несовместимые с лекарствами

Экстракт куркумина может влиять на лекарства от диабета, а экстракт пиперина (вещество, которое дает черному перцу остроту) на антибиотики и препараты от давления, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ксения Вербецкая.

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«Пиперин действительно влияет на ферменты печени, которые метаболизируют многие лекарства. В частности, он ингибирует цитохром P450 (особенно CYP3A4) и P-гликопротеин. С одной стороны, это может повысить эффективность антибиотика. С другой — увеличить риск побочек. Но опять же: речь идет о высоких дозах пиперина, которые давали в эксперименте. Вы не съедите столько перца за один присест. В обычной жизни щепотка перца на стейке или в супе никак не изменит работу антибактериальных препаратов. Есть еще данные о влиянии специй на фторхинолоны (особая группа антибиотиков, механизм действия основан на блокировании двух ферментов: ДНК-гиразы и топоизомеразы. В результате нарушается как жизнедеятельность микробной клетки, так и ее способность к размножению): пища с высоким содержанием пряностей может менять pH желудка и замедлять всасывание», — объяснила специалист.

Также, по словам врача, пиперин теоретически может усиливать действие некоторых антигипертензивных препаратов, особенно блокаторов кальциевых каналов. Механизм опять связан с ферментами печени.