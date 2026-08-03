Арбуз против дыни: гастроэнтеролог рассказал, что полезнее для здоровья

Арбуз против дыни. Врач-гастроэнтеролог рассказала, что на самом деле полезнее для здоровья и фигуры
В Москве ко Дню арбуза, который неофициально отмечается 3 августа, открылись бахчевые развалы. Таким образом, в столице стартовал традиционный сезон арбузов и дынь. О том, какой из этих плодов заслуживает места на вашем столе, — в материале MIR24.TV.
Кристина Белова, врач-гастроэнтеролог:
«Если беспристрастно смотреть на состав, это два совершенно разных продукта с точки зрения воздействия на организм, хотя оба на 90% состоят из воды. Главный элемент арбуза — ликопин (пигмент, придающий мякоти красный цвет). Это сильнейший природной антиоксидант, который поддерживает здоровье сердца и сосудов. Кроме того, арбуз богат L-цитруллином — аминокислотой, которая способствует расширению сосудов и снижению давления. Дыня, в отличие от арбуза, содержит много пищевых волокон (клетчатки), особенно если есть ее ближе к корочке. Она также содержит много кремния (необходим для эластичности кожи и сосудов), а по количеству витамина С и бета-каротина (провитамина А) и вовсе, скажем так, оставляет арбуз далеко позади».
Что полезнее в абсолютных цифрах? Выбор зависит от состояния вашего желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и целей. Есть несколько рекомендаций, которые гастроэнтерологи советуют принять во внимание: оба плода сладкие, но сахар в них ведет себя по-разному. У арбуза очень высокий гликемический индекс, врачи не рекомендуют есть больше 200-300 граммов ягоды за раз даже здоровым людям: организм получает «сахарный удар», на который поджелудочная железа вынуждена реагировать мощным выбросом инсулина. При сахарном диабете и инсулинорезистентности арбуз строго ограничивают. За счет клетчатки сахар из дыни всасывается чуть медленнее, давая более плавный подъем глюкозы. Она менее агрессивна для обмена веществ.
Выбирайте арбуз, если:
- Вы хотите «съесть воду» в жару и получить легкий детокс-эффект.
- У вас есть склонность к отекам (но нет проблем с оттоком мочи).
- Вам нужна поддержка сердца и сосудов (благодаря ликопину и цитруллину).
Выбирайте дыню, если:
- Вы хотите насытиться надолго малым объемом.
- Ваша цель — поддержать красоту кожи и загар (бета-каротин окрашивает загар в золотистый оттенок и держится дольше).
- Вам не хватает энергии и вы чувствуете упадок сил (дыня калорийнее и питательнее).
«Выигрывает тот, кто соблюдает меру. Попробуйте и то, и другое, но в разные дни и в разное время. И ни в коем случае не покупайте разрезанные или надрезанные плоды на уличных лотках — погоня за витаминами не стоит острой кишечной инфекции», — резюмировала собеседница MIR24.TV.