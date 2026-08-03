Арбуз против дыни: гастроэнтеролог рассказал, что полезнее для здоровья

В Москве ко Дню арбуза, который неофициально отмечается 3 августа, открылись бахчевые развалы. Таким образом, в столице стартовал традиционный сезон арбузов и дынь. О том, какой из этих плодов заслуживает места на вашем столе, — в материале MIR24.TV.

Кристина Белова, врач-гастроэнтеролог:

«Если беспристрастно смотреть на состав, это два совершенно разных продукта с точки зрения воздействия на организм, хотя оба на 90% состоят из воды. Главный элемент арбуза — ликопин (пигмент, придающий мякоти красный цвет). Это сильнейший природной антиоксидант, который поддерживает здоровье сердца и сосудов. Кроме того, арбуз богат L-цитруллином — аминокислотой, которая способствует расширению сосудов и снижению давления. Дыня, в отличие от арбуза, содержит много пищевых волокон (клетчатки), особенно если есть ее ближе к корочке. Она также содержит много кремния (необходим для эластичности кожи и сосудов), а по количеству витамина С и бета-каротина (провитамина А) и вовсе, скажем так, оставляет арбуз далеко позади».

Что полезнее в абсолютных цифрах? Выбор зависит от состояния вашего желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и целей. Есть несколько рекомендаций, которые гастроэнтерологи советуют принять во внимание: оба плода сладкие, но сахар в них ведет себя по-разному. У арбуза очень высокий гликемический индекс, врачи не рекомендуют есть больше 200-300 граммов ягоды за раз даже здоровым людям: организм получает «сахарный удар», на который поджелудочная железа вынуждена реагировать мощным выбросом инсулина. При сахарном диабете и инсулинорезистентности арбуз строго ограничивают. За счет клетчатки сахар из дыни всасывается чуть медленнее, давая более плавный подъем глюкозы. Она менее агрессивна для обмена веществ.

Выбирайте арбуз, если:

Вы хотите «съесть воду» в жару и получить легкий детокс-эффект.

У вас есть склонность к отекам (но нет проблем с оттоком мочи).

Вам нужна поддержка сердца и сосудов (благодаря ликопину и цитруллину).

Выбирайте дыню, если:

Вы хотите насытиться надолго малым объемом.

Ваша цель — поддержать красоту кожи и загар (бета-каротин окрашивает загар в золотистый оттенок и держится дольше).

Вам не хватает энергии и вы чувствуете упадок сил (дыня калорийнее и питательнее).