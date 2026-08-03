Врачи сравнили эффективность мелатонина и магния при бессоннице

Мелатонин и магний по-разному помогают при проблемах со сном, заявили профессор неврологии Анита Шельгикар и директор программы исследований сна и здоровья в Университете Аризоны (США) Майкл Гранднер. Эффективность этих добавок при бессоннице они сравнили в беседе с The Washington Post.

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Шельгикар отметила, что мелатонин эффективен при нарушении биологических часов, например после смены часовых поясов или работы в ночные смены. Он помогает организму настроить режим сна и бодрствования, но не действует как снотворное.

«Крайне маловероятно, что какая-либо пищевая добавка сможет вылечить хроническую бессонницу», — заявила невролог.

По словам Гранднера, магний действует иначе. Он полезен при легких или временных нарушениях сна, а также при мышечном напряжении. Однако, как подчеркнул врач, убедительных доказательств его высокой эффективности пока очень мало. Эксперт рекомендовал получать этот минерал прежде всего из продуктов питания, а не из добавок.

Специалисты также напомнили, что перед приемом любых препаратов нужно проконсультироваться с врачом, поскольку они могут взаимодействовать с лекарствами и вызывать побочные эффекты. Если проблемы со сном не проходят в течение нескольких недель и становятся хроническими, следует обратиться за медицинской помощью, а не пытаться решить их только с помощью мелатонина или магния.

Ранее сомнолог Кристофер Дж. Аллен назвал неожиданную причину бессонницы летом. По его мнению, сон может ухудшаться из-за потребления большого количества воды во второй половине дня.