Чем опасна привычка дышать ртом

Дышать ртом, особенно когда заложен нос, — некоторые люди считают эту привычку вполне нормальной и не видят ничего плохого. На самом деле это может привести к целому ряду проблем.

Как объяснила в беседе с RT оториноларинголог «СМ-Клиники» Екатерина Кутателадзе, нормой считается именно носовое дыхание.

«В носовой полости воздух очищается от пыли и аллергенов, согревается до температуры тела и увлажняется перед тем, как попасть в дыхательные пути», — подчеркнула она.

По словам специалиста, когда человек постоянно дышит ртом, естественный защитный механизм перестаёт работать.

Одним из последствий такого дыхания врач назвала постоянную сухость во рту и горле.

Из-за пересыхания слизистых человек может просыпаться ночью с жаждой, ощущением першения или болью в горле при глотании, предупредила эксперт.

Кроме того, снижается защитная функция слюны, что создаёт благоприятные условия для размножения бактерий, добавила врач.

«У пациентов чаще возникают воспаления глотки и неприятный запах изо рта. Слюна играет важную роль в защите полости рта, а при постоянном пересыхании слизистой этот механизм нарушается», — отметила специалист.

Ещё одной проблемой становятся нарушения сна, пояснила эксперт.

По словам оториноларинголога, люди с хроническим нарушением носового дыхания чаще храпят, хуже высыпаются и нередко жалуются на утреннюю усталость даже после полноценного ночного отдыха.

Отмечается, что недостаток носового дыхания также может отрицательно влиять на поступление кислорода в мозг.

Из-за этого в течение дня могут появляться сонливость, снижение работоспособности, трудности с концентрацией внимания и головные боли, предостерегла она.

Особенно внимательно следует отнестись к здоровью, если дыхание ртом сохраняется на протяжении нескольких недель или месяцев, считает врач.

Как подчеркнула Кутателадзе, чаще всего за этим симптомом скрывается конкретная причина, которую необходимо выявить и устранить.

«Постоянное дыхание через рот — это не самостоятельное заболевание, а сигнал о том, что нос по какой-то причине не выполняет свою функцию. Это могут быть искривление носовой перегородки, хронический ринит, аллергия, полипы или увеличение носовых раковин. Поэтому важно лечить не сам симптом, а его причину», — добавила собеседница RT.

Если нарушение носового дыхания сопровождается регулярной заложенностью, снижением обоняния или зависимостью от сосудосуживающих капель, откладывать визит к врачу не стоит, заключила она.

Ранее россиян предупредили, что зависимость от каплей для носа может привести к операции.