Нарколог назвал самые пьяные времена года

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев рассказал, в какое время года люди употребляют больше всего алкоголя. Эти месяцы доктор назвал в беседе с НСН.

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«Официальные данные говорят, что пики потребления приходятся на холодное время года и долгие праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта. На майских выходных происходит пивно-шашлычный взлет», — отметил Исаев.

Нарколог не согласился с мнением коллег, которые назвали самым «пьяным» месяцем года август. По словам Исаева, за много лет работы он не наблюдал того, чтобы в конце лета росло потребление алкоголя.

В конце июля нарколог Марина Алексеева рассказала изданию Life.ru, что в августе люди начинают употреблять алкоголь чаще.

«Последний месяц лета создает ощущение, что отдых заканчивается, а человек так и не успел полноценно расслабиться, съездить в запланированные места и провести достаточно времени с близкими», — объяснила врач.

По ее словам, чтобы наверстать упущенное, люди начинают употреблять больше алкоголя.