Врач объяснил, как отличить солнечный удар от теплового истощения

При тепловом истощении человек обычно сильно потеет, испытывает слабость, жажду и головокружение, в то время как при более опасном солнечном ударе возможны сухость кожи и спутанность сознания вплоть до обморока без потоотделения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, солнечный удар возникает из-за длительного воздействия прямых солнечных лучей на голову и шею, что приводит к нарушению работы центральной нервной системы. Тепловое истощение развивается вследствие общего перегрева организма и потери жидкости и солей. Оно может возникнуть не только на солнце, но и в душном помещении, бане, сауне или во время физических нагрузок в жаркую погоду.

Для теплового истощения характерны слабость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, тошнота, учащенное сердцебиение и мышечные судороги. При этом кожа обычно остается влажной и прохладной.

Солнечный удар протекает тяжелее. Среди его признаков — сильная головная боль, покраснение лица, высокая температура тела, сухая горячая кожа, нарушение координации, спутанность сознания, а в тяжелых случаях — потеря сознания и судороги. Отсутствие потоотделения при горячей коже врач назвала одним из наиболее тревожных симптомов.

При подозрении на перегрев пострадавшего необходимо как можно быстрее перенести в прохладное место, освободить от тесной одежды и начать охлаждение организма с помощью прохладных компрессов или обтирания водой. Если человек находится в сознании, ему следует давать воду небольшими порциями, а при выраженной потере жидкости — растворы для регидратации.

Бурнацкая подчеркнула, что нельзя поить человека без сознания, давать ему алкоголь, кофе или энергетики, а также пытаться резко охладить ледяной водой. Срочно вызвать скорую помощь необходимо при температуре тела выше 39–40 °C, потере сознания, судорогах, нарушении речи, спутанности сознания или если состояние не улучшается в течение 20–30 минут после оказания первой помощи.