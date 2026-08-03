Названы пять бесполезных анализов, на которых пациенты теряют деньги и здоровье

Коммерческие клиники и лаборатории зарабатывают миллиарды на анализах, которые здоровым людям сдавать не нужно. По словам члена Федерации лабораторной медицины Александра Карасева, до трети таких исследований назначаются без показаний либо не имеют научного базиса.

Первый в списке — анализ на IgG к пищевым продуктам, который якобы выявляет пищевую непереносимость. На самом деле антитела IgG к компонентам пищи — это нормальная реакция иммунитета на контакт с едой.

«Кроме бесполезной траты денег, из-за результатов такого анализа люди начинают неоправданно отказываться от полезных продуктов. Это создает риски дефицита витаминов, клетчатки и других важных веществ», — предупреждает Карасев в интервью KP.RU.

Европейская академия аллергологии и Российская ассоциация аллергологов категорически не рекомендуют этот тест для диагностики пищевой непереносимости.

Второй — онко-чекапы по крови (СА-125, РЭА и другие). У этих тестов низкая чувствительность: на ранних стадиях рака уровень маркеров остаётся в норме, и человек получает ложную уверенность, что всё в порядке. При этом специфичность тоже низкая: СА-125 может повыситься просто из-за тренировки пресса — при активных занятиях спортом происходит микротравматизация брюшины.

«Получив положительный результат, люди испытывают сильнейший стресс. Тест может стать поводом для новых неоправданных обследований, в том числе инвазивных, травмирующих», — объясняет врач.

Онкомаркеры нужны только онкологам для контроля лечения у пациентов с уже подтверждённым диагнозом.

Третий — расширенная иммунограмма. Её часто советуют тем, кто часто простужается. Однако показатели иммунитета имеют широкие границы нормы и колеблются в течение суток. Иммунограмма полезна только при подозрении на тяжёлый врождённый или приобретённый иммунодефицит (например, ВИЧ или после химиотерапии). Профильные ассоциации иммунологов не рекомендуют рутинную иммунограмму без явных признаков иммунодефицита.

Четвёртый — анализ на кортизол для определения уровня стресса. Концентрация гормона существенно колеблется в течение суток и даже сезонов, а диапазон нормы настолько широк, что чаще всего отклонений не находят. Болезни надпочечников, при которых измерение кортизола действительно оправдано, встречаются крайне редко — от одного до трёх случаев на миллион населения в год.

Пятый — анализ волос на микроэлементы. Волосы легко загрязняются пылью и шампунями, для большинства элементов нет международных норм, а концентрации в волосах не совпадают с уровнями в крови. Метод бесполезен для рутинной диагностики и пригоден только для судмедэкспертизы при подозрении на отравление.

Карасев советует не сдавать анализы самостоятельно, а при назначении уточнять у врача, как результат повлияет на дальнейшее лечение. При сомнениях стоит получить второе мнение.