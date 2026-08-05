Врач рассказал, сколько часов в день можно носить наушники без вреда для слуха

Современный человек редко расстаётся с наушниками, но длительное их использование может привести к необратимой тугоухости. Врач-оториноларинголог Гузяль Данская в беседе с aif.ru объяснила, как слушать музыку без вреда для здоровья.

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Безопасный уровень громкости — 80-85 дБ (около 60% от максимума смартфона). Превышение ведёт к гибели волосковых клеток в улитке уха, которые не восстанавливаются. При 90-100 дБ изменения слухового нерва начинаются уже через 30 минут, при 110 дБ — через пять минут. ВОЗ рекомендует не превышать 75 дБ при часовом прослушивании.

Даже при правильной громкости важно соблюдать время: безопасно использовать наушники суммарно три-четыре часа в день с перерывами на 10-15 минут каждый час. Действует правило «60/60» — не более 60% громкости и не дольше 60 минут подряд.

Какие наушники безопаснее? Внутриканальные «затычки» создают высокое звуковое давление на барабанную перепонку и нарушают вентиляцию уха, повышая риск отитов и грибковых инфекций, особенно летом. Накладные модели рассеивают звук и считаются более безопасными, особенно с активным шумоподавлением. Правда, при неплотном прилегании есть риск инстинктивно прибавить громкость.