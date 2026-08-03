Иммунолог объяснил, как возникает аллергия на татуировку

Механизм возникновения аллергии на татуировку отличается от привычной реакции на пыльцу или на кошек. Пигмент вводят под кожу, и он остаётся там навсегда: иммунная система контактирует с чужеродным веществом годами. Поэтому и реакция обычно замедленная, она разворачивается за дни и недели.

Об этом напомнил в беседе с RT Даниил Щепляев, врач — аллерголог-иммунолог.

«Отреагировать кожа может через две недели после сеанса, через полгода, а иногда через несколько лет. Частый сценарий: татуировке пять лет, человек съездил на море — и после активного солнца участок одного цвета начинает зудеть и подниматься над кожей. Ультрафиолет запускает реакцию на пигмент, который до этого вёл себя тихо», — пояснил эксперт.

По его словам, могут появиться зуд, отёк, покраснение, плотные узелки или бугристость, причём строго в границах рисунка, чаще на участках одного цвета.

«Иногда появляются пузырьки... шелушение, в затяжных случаях в коже формируются гранулёмы (плотные узелки из клеток иммунной системы, которые пытаются изолировать пигмент)», — заявил врач.

Отдельная история — курортные рисунки хной, обратил внимание аллерголог.

«Настоящая хна даёт рыжий цвет и проблемы вызывает редко. Но ради стойкости и чёрного оттенка в состав часто добавляют парафенилендиамин — краситель из красок для волос. На пляже он попадает на кожу в концентрации, которая в косметике запрещена, и оставляет после себя химический ожог с пузырями, а затем рубец по контуру узора. Хуже другое: чувствительность к этому веществу остаётся на всю жизнь», — подчеркнул Щепляев.

Отмечается, что потом такой человек не может пользоваться обычной краской для волос, а иногда реагирует и на отдельные лекарства.

Сводить татуировку в большинстве случаев не требуется, заявил собеседник RT.

Он посоветовал не лечиться подручными средствами.

«Спирт, травяные примочки и мазь, оставшаяся с прошлой болячки, ситуацию не исправят, зато раздражённую кожу легко довести до вторичной инфекции. Лечением занимаются аллерголог и дерматолог вместе. Обычно назначают наружные противовоспалительные средства, при выраженном зуде добавляют антигистаминные препараты, при стойких узелках работают с очагом точечно. Подавляющее большинство реакций удаётся погасить консервативно, не трогая саму татуировку», — заявил аллерголог.

Врач порекомендовал выбирать салон, где готовы показать документы на пигменты, а также сохранять их названия.

«Начинать с небольшого элемента, если татуировка первая. Не садиться в кресло в период обострения экземы, атопического дерматита или псориаза. И не соглашаться на чёрную хну на пляже: полчаса удовольствия против пожизненной чувствительности к красителю выглядят плохой сделкой», — заключил эксперт.

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