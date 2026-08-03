Почему летом из носа может внезапно пойти кровь

Летний зной, сухой воздух и постоянно работающие кондиционеры часто провоцируют носовые кровотечения. Об этом рассказала врач-отоларинголог Наталья Лямкина.

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Как отметила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", летом носовые кровотечения случаются чаще. В жару слизистая носа пересыхает быстрее обычного. Из-за этого сосуды становятся более хрупкими и их проще повредить.

От высокой температуры кровеносные сосуды расширяются, а резкие перепады давления, механические воздействия, например, частое чихание при аллергии на пыльцу или неаккуратное сморкание, могут привести к их повреждению. В результате возникает носовое кровотечение, – рассказала эксперт.

Когда на улице жарко, организм пытается охладиться: сосуды расширяются, чтобы активнее отдавать тепло. Но при этом слизистая носа теряет влагу. Она становится тоньше, а стенки капилляров – менее эластичными и более ломкими, добавила врач.

Кроме того, кондиционер повышает риск. Проблема не столько в холодном воздухе, сколько в его сухости. Работая, кондиционер высушивает воздух в помещении, а вместе с ним – и слизистую носа. Как отметила врач, обычно слизистая покрыта тонким слоем слизи: он защищает сосуды и помогает им сохранять эластичность. Но под воздействием кондиционера этот защитный слой пропадает. Слизистая пересыхает и истончается, а капилляры становятся более уязвимыми.