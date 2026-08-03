Звезда сериала «Сваты» поделился секретом поддержания формы

Актер Николай Добрынин в 63 года продолжает активно следить за своим физическим состоянием. В интервью РИА Новости он рассказал, что предпочитает тренироваться не в фитнес-клубе, а самостоятельно.

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В частности, артист использует гантели, эспандеры и с удовольствием плавает в бассейне. По его словам, от занятий он получает настоящее удовольствие.

При этом звезда сериала «Сваты» признался, что совершенно не умеет расслабляться. Он поделился размышлениями о слове «бездарность»:

«Если его расшифровать, то это просто человек без дара Божьего. Вот у меня нет этого дара на отдых», — пояснил артист.

Добрынин подчеркнул, что обожает свою профессию, любит бывать в новых городах, выходить на сцены и признался, что каждый раз целует сцену перед выходом.

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