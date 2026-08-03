Россиянам рассказали о влияющих на продолжительность жизни факторах

Низкая физическая активность и вредные привычки, такие как курение и употребление алкогольных напитков, негативно влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

© Lenta.ru

Кроме того, отсутствие физической активности также может сокращать годы жизни. «Только 20 процентов продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80 процентов зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье.

Ранее Онищенко рассказал, что сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания сокращают жизнь. До этого академик назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году. По его словам, этот показатель достигнет 78 лет, а к 2036-му — 81 года.