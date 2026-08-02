Ученый рассказал, как интервальное питание влияет на долголетие

Интервальное голодание — одна из самых популярных сегодня схем питания. В интернете можно найти множество рекомендаций: предлагаются, например, интервалы 10:14 (самый мягкий вариант, вся еда укладывается в десятичасовой интервал, а затем следует 14 часов без приема пищи), более популярный 8:16, самый жесткий 1:23, предполагающий один прием пищи в течение дня. Как влияет такая диета на организм в долговременной перспективе, помогает ли она здоровому долголетию? На этот вопрос ответил молекулярный биолог, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Петровского Сергей Харитонов в рамках проекта "Жизненный путь долгожителя. Медицина здорового питания".

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«Интервальное голодание вызывает множество споров как среди ученых, так и практикующих врачей. С одной стороны, мы видим, как в исследованиях по интервальному голоданию люди показывают замечательные результаты в сбросе лишнего веса или спортивные результаты. Есть даже исследования, которые показывают улучшение ряда когнитивных функций», — говорит Сергей Харитонов.

С другой стороны, отмечает эксперт, есть и другой набор исследований — и они не показывают никакой дополнительной пользы интервального голодания по сравнению с любой нормальной обычной здоровой диетой.

«Таким образом, научный консенсус по интервальному голоданию на сегодняшний день такой: это полезная практика для похудения либо контроля калорийности питания, но она не имеет никаких дополнительных преимуществ по сравнению с другими диетами», — отмечает Харитонов.

Почему же интервальное голодание столь популярно?

«Все полезные эффекты интервального голодания связаны с тем, что некоторым людям, которые стремятся следить за своей формой, удобно ограничивать часы приема пищи каким-то определенным интервалом. Например, завтрак в 12 часов дня и второй и иногда третий прием пищи — до 6 часов вечера. Сторонникам интервального голодания так удобнее соблюдать ту схему питания, которую они выбрали. Им проще есть 2 раза в день большими порциями, чем 5 раз в день маленькими. Но никакой особенной метаболической магии тут нет. Просто в таком режиме некоторым проще создавать дефицит калорий, чтобы сбросить лишний вес, и в дальнейшем не набирать лишних килограммов, — объяснил ученый. — Контроль правильного качественного питания, которое идет вместе с интервальным голоданием, может быть для вас полезен. Но если вам некомфортно так питаться, не стоит себя заставлять. Никаких особых преимуществ по сравнению со стандартной малокалорийной диетой у интервального голодания нет».

Он отметил, что даже жесткие схемы "интервалки" с одним приемом пищи в сутки не принесут каких-то дополнительных бонусов для здорового долголетия.