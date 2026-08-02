Как шопоголизм у женщин может привести к развитию алкоголизма

Шопоголизм часто связан с развитием алкогольной зависимости, особенно у женщин, рассказала «Газете.Ru» доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии Пироговского Университета Вера Никишина.

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«У шопоголизма, как и у любого вида зависимого поведения, есть стадии, есть стадия ремиссии, когда действия спонтанных покупок ослабевают и могут даже на какое-то время минимизироваться. А потом обострение. Выраженность проявлений шопоголизма нарастает, и, как правило, к нему присоединяются другие виды зависимого поведения, а в результате возникают так называемые сочетанные зависимости. Например, шопоголизм, увы, достаточно часто становится коморбиден по женскому типу алкогольной зависимости. То есть к эйфории от покупок добавляется алкогольный допинг, — это типичный прирост в отрицательной динамике шопоголизма», — заметила Никишина.

Опасность шопоголизма заключается в его способности затягивать человека в процесс траты денег на бесполезные товары, вызывающие временный подъем настроения. Этот процесс может продолжаться довольно долго, прежде чем сам индивидуум или окружающие заметят проблему. К тому моменту привычка становится настолько устойчивой, что избавиться от нее становится крайне сложно.

Нередки случаи, когда шопоголизм приводит к разрушению семейных отношений и финансового благополучия из-за огромных долгов, накопившихся у человека, утратившего контроль над своими расходами.