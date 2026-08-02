Врач: основным напитком в жару должна оставаться обычная вода

В жаркую погоду организм работает в условиях повышенной нагрузки. Вместе с потом теряется не только вода, но и электролиты — прежде всего натрий, калий и магний. Поэтому летний рацион должен быть не просто лёгким, а помогать восполнять потерю жидкости, поддерживать нормальный обмен веществ и не перегружать пищеварительную систему.

Об этом напомнила в беседе с RT терапевт «СМ-Клиника» Татьяна Виноградова.

Она посоветовала обратить внимание на овощи и фрукты с высоким содержанием воды.

«Огурцы, кабачки, помидоры, арбуз, дыня, персики, ягоды помогают восполнять жидкость и одновременно обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Они легче перевариваются и не создают ощущения тяжести после еды. Не менее важны полноценные источники белка. В жару лучше выбирать рыбу, морепродукты, курицу, индейку, кисломолочные продукты и бобовые», — добавила специалист.

Отмечается, что жирные сорта мяса, колбасы, копчёности и фастфуд требуют больше энергии на переваривание, поэтому после такой еды человек часто чувствует сонливость и перегрев переносит тяжелее.

«Хорошим гарниром станут крупы — гречка, булгур, киноа, бурый рис. Они обеспечивают длительное чувство сытости и не вызывают резких скачков уровня сахара в крови. При этом летом лучше уменьшить количество тяжёлой выпечки, сладостей и других продуктов с большим содержанием простых углеводов, поскольку они усиливают жажду и могут способствовать перееданию», — объяснила эксперт.

По её мнению, отдельное внимание стоит уделить продуктам, богатым калием и магнием.

«Эти минералы активно теряются с потом и необходимы для нормальной работы сердца и мышц. Их источниками являются бананы, абрикосы, листовая зелень, орехи, авокадо и бобовые. Есть в жару также лучше небольшими порциями 4—5 раз в день. Самые калорийные блюда желательно переносить на утро или вечер, когда температура воздуха ниже. В дневные часы предпочтение стоит отдавать салатам, холодным супам, кисломолочным продуктам и лёгким белковым блюдам», — пояснила Виноградова.

При этом важно помнить, что никакие продукты не заменят достаточного потребления жидкости, подчеркнула терапевт.

«Основным напитком в жару должна оставаться обычная вода. А вот сладкие газированные напитки и алкоголь, наоборот, усиливают обезвоживание и повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — заключила она.

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