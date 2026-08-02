Врачи рассказали, какие люди больше всего подвержены паническим атакам

Паническим атакам чаще всего подвержены женщины, чем мужчины, а также люди определенных профессий, рассказали "РГ" эксперты.

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Например, от таких состояний больше страдают те, чья работа связана с постоянными стрессами и размытыми границами ответственности: представители менеджмента, IT-технологий, управленцы, говорит врач-психиатр сети клиник Поликлиника.ру Роман Устинов. Обычно у этих работников смешанные обязанности, но продуктивность остается эфемерной, не конкретной и не пропорциональна усилиям. И наоборот, уточняет он, люди, занятые в профессиях ручного труда (повара, охранники, таксисты), где более четкие обязанности, а результат работы очевиден - гораздо реже страдают эмоциональными расстройствами.

Паническая атака также может быть связана с общим психическим состоянием человека. Ее могут спровоцировать конфликт, потеря, болезнь, переутомление, добавляет психиатр-нарколог, основатель сети клиники доктора Калюжной Марина Калюжная. Причем, приступ часто начинается не в момент стресса, а когда человек уже пережил его, обратила она внимание. Кроме того, причинами панической атаки, по ее словам, бывают недосып, избыток кофеина, энергетики, духота, никотин и алкоголь.

На частоту и сезонные обострения панических атак влияет время года, считает заведующая кафедрой психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат психологических науки Марина Полевая. Она подчеркнула, что традиционно пиковые периоды приходятся на осень (октябрь-ноябрь) и весну (март-апрель). Сезонные всплески паники обусловлены четкими биохимическими, климатическими и социальными факторами. Так, осенью из-за нехватки солнца падает уровень серотонина, а весной мозг резко перестраивается под длинный световой день. Эти биохимические сдвиги ослабляют защиту нервной системы. Кроме того, межсезонье - это время авитаминоза, простуд и резких скачков атмосферного давления. Наконец, осенью люди возвращаются к жестким дедлайнам после отпусков, а весной сдают годовые отчеты и экзамены, что поднимает общий уровень тревоги.

Между тем, врач Калюжная отметила, что паническая атака - это один из самых убедительных обманов, который способен устроить человеку его собственный мозг. В этот момент в теле реально происходят изменения: учащается пульс, сжимает грудь, бросает в пот, кружится голова.

По словам психиатра Устинова, самые типичные проявления панической атаки - это ощущение нехватки воздуха, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, перепады артериального давления, мигрень, боль в спине, конечностях, дрожание рук или коленей.

Врач добавил, что при панических атаках важно остановиться, по возможности присесть, подышать, успокоиться, обратиться к окружающим за помощью, вызвать скорую. Главное не предпринимать никаких активных действий.

Кандидат психологических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Гришаева людям в таком состоянии, чтобы успокоиться, рекомендует медленно дышать и использовать технику заземления.