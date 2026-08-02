Эксперт назвал причину длительного сморщивания кожи после воды

Сморщивание кожи на пальцах после длительного пребывания в воде - нормальное явление, но если оно не проходит долго, то стоит обратиться к врачу: это может говорить о целом ряде нарушений. Об этом рассказал ТАСС кандидат медицинских наук старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

"Если сморщивание сохраняется длительное время после выхода из воды или возникает без контакта с водой, стоит обратиться к врачу. Это может быть связано не только с особенностями кожи, но и с дефицитом витаминов, сосудистыми нарушениями или другими заболеваниями. Любые новые симптомы, появившиеся без очевидной причины, требуют внимания специалиста", - сказал Кондрахин.

Он пояснил, что обычно сморщивание кожи на пальцах после длительного пребывания в воде все же связано с естественными изменениями ее свойств. Со временем кожа меняет свою структуру, происходит перераспределение жидкости, изменяется ее тургор, из-за чего появляются характерные складки. Это нормальная физиологическая реакция организма на длительный контакт с водой.

Эксперт подчеркнул, что после того, как кожа высыхает, в норме ее свойства быстро восстанавливаются. При этом у пожилых людей или людей со сниженным тургором кожи сморщивание может быть выражено сильнее.