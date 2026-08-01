Как часто стоит мыть голову летом

Распорядок мытья головы в летнее время зависит от ритма жизни. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов со ссылкой на трихолога Татьяну Варенову.

Сейчас погода в столице Приволжья постоянно меняется и очень контрастная. В таких условиях не существует универсального расписания для поддержания здоровых волос и кожи головы. График зависит не только от ритма жизни, но и от типа покрова.

Ежедневные тренировки, работа в головном уборе, частый стайлинг — всё это требует более частого очищения, и в этом нет ничего плохого, — отметила Варенова.

При этом, по словам специалиста, дожди не влияют на выпадение. Если бы осадки были токсичными, пострадали бы не только волосы. Частое мытье также не является опасным, если выбраны правильные шампуни.

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