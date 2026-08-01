Врач назвал неочевидные опасности летнего дождя

Летний дождь может нести серьёзные риски для здоровья. Об этом предупредил ассистент кафедры Пироговского Университета Сергей Симбирцев в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, сильные дожди и подтопления смывают в воду загрязнения, включая мочу животных и сточные воды, что повышает риск кишечных инфекций и лептоспироза. Последняя передаётся через контакт кожи с водой, загрязнённой мочой грызунов.

Главная недооценённая угроза — молния. Она может вызвать остановку сердца, ожоги и неврологические нарушения. Около трети поражений происходит в помещении через водопровод и проводку, поэтому во время грозы не рекомендуется принимать душ и мыть посуду.

Дождь также способен спровоцировать гипотермию даже при температуре выше +10°С — мокрая одежда резко ускоряет теплопотерю. В группе риска — дети, пожилые и люди в состоянии опьянения. Кроме того, мокрый асфальт повышает риск ДТП и падений с переломами и сотрясениями.

Отдельный летний феномен — гроза с ветром на фоне высокой концентрации пыльцы, которая может вызвать массовые приступы астмы и аллергии.

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