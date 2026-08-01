Как сохранить здоровье в период пожаров

Ямальские леса охвачены огнем. В этом году стихия разошлась не на шутку, поставив под угрозу не только сохранность земель, но и здоровье ямальцев.

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Из-за пожаров дороги и населенные пункты окутал густой смог, в воздухе стоит запах гари – дышать становится все труднее. «Ямал 1» узнал, как в сложных условиях дышать полной грудью. Советы по сохранению здоровья в опасный период дала заведующий отделением медицинской профилактики Тарко-Салинской ЦРБ Ольга Чеботарева.

— Многим сейчас пришлось столкнуться с проблемой загрязненного дымом воздуха. Однако если соблюдать простые правила, можно облегчить состояние и создать комфортные условия. Стоит плотно закрывать окна и обязательно поддерживать достаточный уровень влажности в помещениях. Воспользуйтесь очистителями воздуха, если такие есть в наличии. Непременно обеспечьте питьевой режим себе и членам вашей семьи – потребляйте больше чистой воды, — рассказала медик.

Если дым и гарь становятся плотнее, можно использовать респираторы. Влажная уборка должна проводиться в жилых помещениях чаще. Также стоит ограничить пребывание на улице и выходить из помещений только в случае острой необходимости.

Стоит усилить внимание к своему здоровью тем, кто имеет хронические заболевания: не забывать о назначенных доктором медпрепаратов и регулярно измерять показатели здоровья.

— В случае, если вы почувствовали себя плохо, заметили такие симптомы интоксикации, как головокружение, тошнота или слабость, немедленно обратитесь в больницу. Затягивать с принятием решения не стоит, чтобы не усугубить состояние, — резюмировала Ольга Чеботарева.

Ранее сообщалось, что усиление из сотни спасателей прибывает на Ямал из Иркутска для борьбы с лесными пожарами.

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