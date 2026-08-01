Эксперт объяснила, как безопасно наблюдать солнечное затмение

12 августа жители Земли станут свидетелями полного солнечного затмения — редкого астрономического явления, при котором Луна выстраивается строго между планетой и Солнцем, временно перекрывая светило. Тень спутника пройдет по поверхности Земли узкой полосой шириной 100–300 километров со скоростью около километра в секунду, а за ее пределами можно будет увидеть частное затмение — Луна закроет лишь часть солнечного диска. Учитель физики и астрономии Елена Львова в беседе с Погода Mail предупредила, что наблюдать затмение невооруженным глазом опасно для зрения.

«В спектре Солнца присутствуют различные излучения, поэтому смотреть на него нельзя. Еще более опасно использовать приборы с линзами — бинокли, телескопы, линзовые очки — без специализированных фильтров. Они фокусируют свет», — пояснила она.

По её словам, обычные солнцезащитные очки, поляроиды, дымчатое стекло и проявленная фотопленка тоже не годятся: они пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, не менее опасные для глаз. Самым простым и безопасным способом наблюдения эксперт назвала самодельный проектор с точечной диафрагмой. Для его изготовления понадобятся два листа плотной бумаги или картона. В первом — размером примерно с тетрадный — прокалывают булавкой или иголкой отверстие в центре. Второй лист кладут на землю или любую горизонтальную поверхность — он послужит экраном. Затем, встав спиной к Солнцу, нужно расположить диафрагму на расстоянии примерно метра от экрана так, чтобы свет проходил сквозь отверстие. На листе-экране появится идеальный круг, а во время затмения он начнет менять форму: при частном станет полумесяцем, при полном превратится в фигуру, напоминающую тонкое светящееся кольцо.

Длится солнечное затмение от нескольких секунд до семи с половиной минут.