Врач объяснил, как мороженое в жару может довести до инфаркта

В жаркую погоду обычная порция мороженого или несколько глотков ледяного напитка могут спровоцировать сердечный приступ у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Об этом в беседе с RT предупредила врач-кардиолог «СМ-Клиники» Ирина Тарасова.

По словам специалиста, сам по себе холод способен стать причиной резкого сокращения сосудов.

«Подобную реакцию может вызвать не только мороженое или очень холодная газировка, но и резкий перепад температур — например, после контрастного душа или прыжка в холодную воду. В некоторых случаях именно холод становится фактором, который запускает сердечный приступ», — объяснила врач.

Как отметила кардиолог, у здорового человека такая реакция, как правило, проходит незаметно.

«Однако при наличии изменений в сосудах, например атеросклерозе, могут возникнуть их спазм и, как следствие, ишемия миокарда», — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что подобное состояние известно как вазоспастическая стенокардия.

Отмечается, что спазм сосудов может спровоцировать не только воздействие холода.

По словам врача, среди других факторов — курение, сильный стресс, употребление энергетических напитков.

Приступы нередко возникают в ранние, утренние часы, когда в организме повышается уровень адреналина, добавила кардиолог.

Особенно внимательными к подобным симптомам, по словам врача, следует быть людям с повышенным сердечно-сосудистым риском.

«В первую очередь это мужчины старше 40 лет, женщины в период менопаузы, пациенты с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина, лишним весом, а также курильщики. В группу риска также входят люди, которые уже сталкивались с болью в груди или одышкой, и те, у кого близкие родственники перенесли инфаркт или инсульт», — перечислила собеседница RT.

При этом врач подчеркнула, что мороженое не является непосредственной причиной инфаркта.

«Само по себе оно не вызывает сердечный приступ. Однако холод может стать тем самым спусковым крючком, который проявит уже существующие проблемы с коронарными артериями. Если после употребления холодной пищи или напитков появляются боли в груди, это повод не списывать всё на случайность, а обратиться к кардиологу и пройти обследование», — объяснила Тарасова.

Специалист также напомнила, что профилактические осмотры сердечно-сосудистой системы важны даже при хорошем самочувствии.

«Регулярное обследование у кардиолога позволяет своевременно выявить заболевания сердца. Если же уже появились боли в груди, одышка или другие тревожные симптомы, откладывать визит к врачу не стоит», — заключила она.

Ранее россиян предупредили, что иногда инфаркт может проявляться в виде одышки и тошноты.