Эксперт рассказал о главных способах профилактики и лечения рака легкого

1 августа, во Всемирный день борьбы с раком легкого, специалисты напомнили о важности ранней диагностики и профилактики одного из самых опасных онкологических заболеваний. Доктор медицинских наук, директор Клиники госпитальной хирургии Сеченовского университета Евгений Тарабрин рассказал о факторах риска, современных методах лечения и достижениях медицины в этой области.

По словам специалиста, основным фактором развития рака легкого остается курение, однако вероятность заболевания также повышают работа с асбестом, воздействие радиации, наследственная предрасположенность и генетические особенности.

Евгений Тарабрин сообщил, что в 2022 году во всем мире было зарегистрировано около 2,5 млн новых случаев рака легкого. В России ежегодно выявляют до 60 тыс. пациентов с таким диагнозом.

Эксперт отметил, что традиционная флюорография не всегда позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии. Более эффективным методом считается низкодозовая компьютерная томография, которая способна выявить даже небольшие изменения в тканях легких.

По данным специалиста, на ранних стадиях наиболее результативным способом лечения остается хирургическое вмешательство. Современные операции выполняются малоинвазивными методами с использованием видеотехнологий и роботизированных систем, что сокращает сроки восстановления пациентов.

Если заболевание выявляется на поздних стадиях, когда появляются метастазы, применяются современные лекарственные методы лечения. Они основаны на изучении молекулярных и генетических особенностей опухоли и позволяют существенно продлить жизнь пациентов, а в ряде случаев добиться полного излечения.

Евгений Тарабрин также рассказал, что в Сеченовском университете применяются практически все современные мировые технологии лечения рака легкого. В частности, используются торакоскопические операции через один прокол, а также метод гипертермической химиоперфузии. Во время такой процедуры в плевральную полость вводится нагретый до 40–42 градусов раствор химиопрепарата, что помогает уничтожать опухолевые клетки, предотвращать накопление жидкости и улучшать качество жизни пациентов.

В завершение беседы с life.ru специалист призвал регулярно проходить профилактические обследования и уделять особое внимание своему здоровью, поскольку именно ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения.

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