Эксперты рассказали, чем опасно долгое использование гаджетов

Споры о влиянии гаджетов на здоровье не утихают: одни связывают с ними проблемы со зрением, другие считают, что при грамотном использовании цифровые устройства безвредны. Длительная работа с экранами действительно создаёт дополнительную нагрузку не только на глаза, но и на организм в целом. Об этом в беседе с RT рассказали эксперты РУДН. Они объяснили, как гаджеты влияют на зрение и осанку, почему важно правильно организовать рабочее место за компьютером и могут ли экраны заменить традиционные занятия для развития мелкой моторики у детей.

— Правда ли, что из-за гаджетов портится зрение? Что происходит с глазами, когда мы долго смотрим в экран?

К. м. н., доцент кафедры глазных болезней Медицинского института РУДН Александр Фролов:

— Сами по себе гаджеты не портят зрение напрямую, однако они создают повышенную нагрузку на глаза. Во время работы за компьютером или телефоном человек начинает моргать примерно в три-четыре раза реже обычного. Из-за этого слёзная плёнка хуже увлажняет поверхность глаза, появляются сухость, жжение, ощущение песка, покраснение и развивается синдром сухого глаза. Из-за дискомфорта многие начинают тереть глаза, а это повышает риск воспалительных заболеваний, например конъюнктивита или кератита. Также могут возникать головные боли, усталость, дискомфорт в шее и спине. Кроме того, чтобы чётко видеть текст на экране, глазу приходится постоянно фокусироваться на близком расстоянии. За это отвечает цилиарная мышца, и, если она долго находится в напряжении, может развиться спазм аккомодации — его ещё называют ложной близорукостью. Глазу становится трудно быстро переключиться на дальние объекты, из-за чего картинка размывается. Обычно это состояние проходит после отдыха, но если игнорировать проблему, то может развиться настоящая близорукость. Дополнительную нагрузку создают и особенности самих экранов. Изображение на них состоит из пикселей, поэтому глазам приходится достраивать чёткую картинку. Если добавить к этому слишком яркий экран, блики, мелкий шрифт или неудобное рабочее место, усталость появляется быстрее. Ещё одна проблема — синий свет. Вечером и ночью он подавляет выработку мелатонина, что, в свою очередь, нарушает сон. А недостаток полноценного отдыха косвенно влияет и на утомляемость глаз.

— Можно ли снизить нагрузку на глаза, не отказываясь от гаджетов?

А.Ф.:

— Да, и в первую очередь нужно правильно организовать рабочее место. Монитор должен находиться примерно в 50—70 см от глаз и немного ниже их уровня, чтобы не приходилось постоянно поднимать или опускать голову. Также стоит убрать блики, подобрать комфортную яркость экрана и размер шрифта. Для расслабления мышц глаз хорошо работает правило 20/20/20: каждые 20 минут переводить взгляд на объект, который находится примерно в шести метрах, и смотреть на него около 20 секунд. Полезны и упражнения для тренировки аккомодации. Например «метка на стекле»: нужно поочередно переводить взгляд с небольшой метки на окне на удалённый объект за ним. Можно выполнять гимнастику по методике профессора Аветисова — комплекс упражнений, оказывающий воздействие на определённые мышцы оптической системы. А если сухость, покраснение или снижение зрения сохраняются, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к офтальмологу.

— Правда ли, что электронные устройства утомляют глаза сильнее, чем обычные книги?

А.Ф.:

— Да, это так. При чтении с экрана глаза устают быстрее, поскольку к зрительной нагрузке добавляется нагрузка от свечения и бликов дисплея, особенно на глянцевых поверхностях. А вот бумажная книга отражает свет мягче, поэтому читать её комфортнее. При этом есть исключение — электронные книги с технологией E-Ink, или «электронной бумаги». Их экран работает без светоизлучающих элементов, поэтому глаза устают заметно меньше.

— Как гаджеты влияют на осанку и шейный отдел позвоночника?

Врач-профпатолог, врач общей врачебной практики КДЦ РУДН Мария Сметанина:

— Когда человек долго пользуется смартфоном, он почти всегда наклоняет голову вперёд. Такое положение называется «текстовая шея». При наклоне под углом 45—60 градусов сильно возрастает нагрузка на мышцы и шейный отдел позвоночника. Со временем это может привести к хронической боли и изменениям в межпозвонковых дисках. Также во время работы за компьютером люди нередко начинают сутулиться: плечи уходят вперёд, а грудной отдел позвоночника чрезмерно изгибается назад. Это ослабляет ромбовидные мышцы спины и укорачивает грудные мышцы, формируя устойчивую патологическую осанку. Кроме того, когда человек подолгу не меняет положение тела, он хуже контролирует свою позу. Из-за этого нагрузка распределяется неравномерно, страдают поясница и тазобедренные суставы. В некоторых случаях это может привести не только к нарушению осанки, но и к сколиозу, а также к нарушению кровоснабжения головного мозга из-за компрессии сосудов шеи.

— Как игры на смартфонах и планшетах влияют на развитие мелкой моторики у детей?

М.С.:

— Многие родители ошибочно считают, что игры на планшете развивают мелкую моторику, поскольку ребёнок активно использует пальцы для нажатий, перетаскивания объектов и жестов масштабирования. Однако такие движения довольно однообразны и работают далеко не все мышцы руки.

— Могут ли гаджеты заменить традиционные занятия для развития моторики?

М.С.: