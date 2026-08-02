Онколог объяснил, какая реакция на жару требует визита к врачу

После 40 лет организм постепенно хуже адаптируется к высоким температурам, а наличие хронических заболеваний делает жару дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и другие органы.

«Повышенная потливость, жажда, умеренная слабость и чувство усталости могут быть естественной реакцией организма на жаркую погоду. Однако выраженная одышка, боли или чувство сдавления в груди, перебои в работе сердца, сильная головная боль, потеря сознания, выраженные отеки или резкие скачки артериального давления требуют обязательной консультации врача и не должны объясняться только жарой», — сообщил «Свободной Прессе» онколог, химиотерапевт, реаниматолог Сергей Астафуров.

Высокая температура приводит к расширению сосудов, усиленному потоотделению и потере жидкости вместе с электролитами, поэтому у людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом и нарушениями обмена веществ риск осложнений значительно выше.

«Чтобы снизить риски, рекомендуется избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня, соблюдать питьевой режим, носить легкую одежду из натуральных тканей, ограничить употребление алкоголя и отказаться от интенсивных физических нагрузок. Людям, которые постоянно принимают препараты для снижения давления или мочегонные средства, важно особенно внимательно следить за своим состоянием. Любые изменения схемы лечения должны проводиться только после консультации с лечащим врачом. Если на фоне жары появляются сильная боль в груди, нарушение речи, асимметрия лица, слабость в руке или ноге, спутанность сознания, потеря сознания или невозможность пить воду, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Такие симптомы могут свидетельствовать не только о перегреве, но и об инфаркте, инсульте или других состояниях, требующих экстренной медицинской помощи», - отметил врач.

Ранее в новостях назывались правила выживания в жару после 40 лет.