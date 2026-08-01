Какие травы с дачи полезно заваривать вместо чая

Чай в нашей стране не любили всегда, и еще до появления привозных заварок готовили его из полезных и ароматных трав. А сегодня этим увлечены обычные дачники. Биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерней Москве», как приготовить полезный напиток.

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По словам эксперта, в чай можно добавлять множество дикорастущих трав, а также трав, которые выращивают в саду на дачном участке.

Цветки жасмина, листья смородины и вишни, мята, душица, ноготки — целебная календула — этот список можно продолжать до бесконечности. Конечно, чтобы составлять чай, нужно хотя бы слегка вспомнить ботанику и изучить про растения, которые вас заинтересовали, специальную литературу, дабы не создавать проблем ни себе, ни близким.

Но я говорю не о тех, кто уже рискует заготавливать для чая в том числе и лесные ягоды, а все из них полезны, — говорит Михаил.

Надо знать, что травы нельзя сушить на солнце, а перед сушкой нужно осмотреть, очистить — убрать огрубевшие части и так далее. Как травы, так и сушеные ягоды нужно хранить только в емкостях с надежными крышками, в идеальной сухости и не на свету. На мой взгляд, лучше сырье хранить по отдельности, а смешивать разные заварки перед употреблением.

Травы нужно собирать сухими, сразу раскладывать или развешивать для просушки, идеальный вариант — размещение их под навесом, на ветерке. Надо помнить, что, если вы делаете просто вкусную заварку, это одно, а приготовление чая-лекарства — другое, и, если вы намереваетесь активно заниматься травелечением, стоит проконсультироваться с врачом. Очень советую поэкспериментировать: посушите для чая смородину, крыжовник, иргу, шиповник.

Ромашка: против усталости

Используют как бактерицидное, противовоспалительное средство, она обладает успокаивающим действием, помогает бороться с усталостью.

Клевер: для общего здоровья

Считается, что чай из белого клевера полезен пить женщинам, а из красного — мужчинам. Белый рассматривают как средство профилактики дамских болезней, а красный помогает сохранять «мужскую силу». Аромат у клевера приятный, а чаю он добавляет пикантную кислинку.

Тысячелистник: полезен для почек

Очень ароматный, но горький напиток по вкусу придется не всем, хотя можно несколько смягчить ситуацию медом. Чай полезен для тех, кто следит за здоровьем почек. Иногда — действительно спасительное средство для страдающих циститом.

Тимьян: облегчит кашель

Для приготовления заварки берут верхушечные части нецветущих побегов. Напиток полезен при простудах, как отхаркивающий, антибактериальный, мочегонный, хорош в смеси с другими травами. Приятный чай получается при сочетании чабреца, копытеня и листьев малины.

Брусничный лист: боли уйдут

Вкусным такой чай не назовешь — уж больно он терпкий. Можно добавить в напиток немного меда. Успокаивайте себя тем, что это нечто невероятно полезное: все неприятности с «нижним этажом» пропадут, уйдут и боли, проявления цистита.

Липа: прогонит простуду

Цветки липы, которая как раз сейчас цветет, — это известное потогонное и противовоспалительное средство. Липовый цвет — наслаждение, очень ароматный и нежный чай получается. Но если хотите, чтобы липа «работала», к ней добавляют немного ромашки и заварки белого или зеленого чая.

Монарда: поможет желудку

Это садовое растение с ярко-красными или сиреневыми цветками называют дачным бергамотом. И правда, несколько листочков или кусочек сушеного цветка при добавлении к завариваемому напитку дадут пряный аромат, как у «Эрл Грея». Напиток вкусен и без смешивания, но если смешать траву котовника и плоды черной бузины, получится вкусно и полезно при болезнях желудка.

Мелисса: поможет успокоиться

Для чая из мелиссы срезают верхушки побегов, так аромат будет ярче. Чай с мелиссой оказывает общеукрепляющее и успокоительное действие. Хороша мелисса в сборах: она отлично сочетается с листьями ежевики, травой донника и земляники. На ночь при бессоннице хорош чай из листьев мелиссы, котовника, зверобоя, цветков боярышника, липы и листьев мяты, взятых в равных частях.

Земляника: насытит витаминами

Сушеные ягоды земляники пахнут так, что голова идет кругом. Зимой такой чай напоминает о лете, и пользы в нем тоже море: полный набор витаминов и различных полезных веществ.

Амарант: добавит сил

Это растение украшает многие участки: яркокрасные листья и забавные цветки амаранта привлекают к нему внимание всех, кто его видит. Но мало кто знает, что именно из краснолистных сортов амаранта получается изумительный по вкусу общеукрепляющий чай. А еще он полезен при диабете, артрите, малокровии.

Можжевельник: поборется с воспалением

Чай для настоящих гурманов. Мелко нарубленные молодые веточки сушат, смешивают с сушеными листьями и ягодами малины и небольшим количеством мяты. Оказывает выраженное противовоспалительное действие.

Мария Цепкова, гендиректор бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры»:

Многие растения, уже упомянутые нами, прекрасно будут уживаться друг с другом в саду. Из ноготков, то есть календулы, монарды, мяты, душицы и прочих трав получается очень красивый уголок в саду. Большинство этих растений терпеливы и к грунту, и к условиям роста в целом, их можно посадить живописной группой и в тенистом месте.

Кстати

Если от чая исходит запах сена, это значит, что он был ферментирован не до конца. После сушки чай лучше оставить на пару-тройку недель в сухом и темном месте — так он «дозреет», станет ароматнее. Хранят ферментированный чай в помещениях в стеклянных или керамических банках.

Все для удобства

Самостоятельное составление смесей для чая сегодня так популярно, что для чаелюбов начали выпускать специальные фильтр-пакетики для заварки: одноразовые, удобные, универсальные. Стоят копейки, а позволяют поэкспериментировать всласть. Надо всего лишь насыпать нужное количество заварки, пакетик закрыть — либо строчкой, либо завести клапан под крышечку. Остается лишь закрепить пакетик за обод кружки и залить кипятком. В итоге — никаких чаинок, никакой возни с ситечком. Фильтровальная бумага, из которой делают пакетики, не оказывает никакого влияния на вкус и аромат напитка и не вредит здоровью, а пакетики можно использовать в чашке, и в заварочном чайнике, и в термосе. Приятного чаепития!

Габа — один из самых уникальных и интересных видов чая. Он становится все более популярным благодаря множеству полезных свойств. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, в чем заключается уникальность чая Габа.