Врач предупредил о неожиданной опасности долгого грудного вскармливания

Длительное грудное вскармливание может привести к проблемам с прикусом у детей, рассказала стоматолог Мария Беляева. О неожиданной опасности она предупредила россиянок в беседе с Telegram-каналом Baza.

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Как сообщили изданию детские ортодонты, у 90 процентов их пациентов есть патологии прикуса, в частности, уверены врачи, из-за слишком долгой лактации. Беляева объяснила, что из‑за продолжительного сосания груди или бутылочки челюсти не получают нужной нагрузки и развиваются неправильно.

Кроме того, пишет Baza со ссылкой на не названных гинекологов, длительная лактация может повышать вероятность рака груди и приводит к вымыванию кальция из костей. Авторы публикации отмечают, что тренд на длительное грудное вскармливание распространился среди молодых матерей около полутора лет назад.

Тренд на долгую лактацию стал популярным примерно 1,5 года назад и до сих пор вызывает большие споры. Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков предупредил, что зубная боль может оказаться симптомом сердечного приступа. По его словам, такой нетипичный симптом возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.