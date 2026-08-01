Доктор назвал пять показателей крови, которые улучшает рыба

Чувствуете себя разбитым даже после полноценного сна? Причина может скрываться не в стрессе или недосыпе, а в показателях крови, которые редко попадают в поле зрения врачей. Терапевт Юлия Ватагина в беседе с «Чемпионатом» рассказала, какие маркеры чаще всего остаются без внимания и как рыба помогает их нормализовать.

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Триглицериды. Их повышение врачи связывают с риском инфаркта у людей моложе 50 лет. Чем их больше, тем гуще кровь и тем сильнее нагрузка на сердце. Омега-3 кислоты из рыбы (особенно сардин) тормозят выработку триглицеридов печенью и ускоряют их распад. Исследования показывают: при регулярном употреблении рыбы их уровень снижается на 20-40%.

С-реактивный белок (маркер воспаления). Хроническое тихое воспаление годами может протекать без симптомов, ускоряя износ сосудов, снижая иммунитет и повышая риск диабета. Витамин D из сельди даёт иммунным клеткам сигнал остановить воспаление. В отличие от БАДов, в рыбе он уже соединён с жирами, поэтому усваивается максимально эффективно.

Гомоцистеин. Это вещество — продукт переработки белка, и его высокий уровень повышает риск инсульта сильнее, чем повышенное давление. Витамины В12 и В6 нейтрализуют его, превращая в безвредные соединения. Скумбрия содержит В12 в одной из самых высоких концентраций среди доступных продуктов.

Гемоглобин. Железо и витамин В12, содержащиеся в рыбе, участвуют в кроветворении и помогают поддерживать нормальный уровень гемоглобина, предотвращая анемию и связанную с ней усталость.

Общий холестерин и его фракции. Омега-3 и витамин D способствуют улучшению липидного профиля, снижая уровень «плохого» холестерина и поддерживая эластичность сосудов.