Почему обычный батут может стать причиной серьезной травмы

Батут сегодня - один из самых популярных аттракционов для детей. Их много самых разных: в спортивных и фитнесс-центрах устанавливают серьезные, "полноценные" батуты для занятий спортом, в детских развлекательных комплексах - попроще, есть и домашние "версии", которые можно купить и установить во дворе дома или на даче. Но популярность батутов привела к тому, что они все чаще становятся причиной различных детских травм. Почему даже "игрушечный" домашний батут не всегда безопасен, какие повреждения встречаются чаще всего и можно ли снизить риск травм? На вопросы "Российской газеты" ответил врач-травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

© Российская Газета

Почему батуты считаются травмоопасными?

Александр Саутенко: Опасен не батут сам по себе, а отношение к нему как к безобидной игрушке. На самом деле, умение прыгать на батуте, сохраняя ритм и не оказываясь в "противофазе" - этому надо учиться. Недооценка риска чаще всего и становится причиной тяжелых травм. Причем большинство повреждений происходит не во время выполнения сложных трюков, а при обычных прыжках.

Какие ошибки приводят к травмам?

Александр Саутенко: Главная причина заключается в том, что ребенок не всегда способен контролировать силу отталкивания, высоту прыжка и положение тела при приземлении. Даже небольшая потеря равновесия может привести к падению, столкновению с другим человеком, можно вылететь и за пределы спортивного снаряда. Особенно опасны ситуации, когда на батуте одновременно находятся несколько детей. В этом случае прыжки одного человека изменяют натяжение полотна и создают дополнительную силу, из-за которой другой ребенок может потерять контроль над движением.

Важно разделять спортивные занятия и обычные развлечения на аттракционах. Как ни странно, вторые могут оказаться даже опаснее первых. В спортивных секциях дети занимаются под руководством тренеров, постепенно осваивают технику прыжков, используют страховочное оборудование и выполняют упражнения в соответствии с уровнем подготовки. Тяжелые травмы в абсолютном большинстве случаев связаны не с организованными тренировками, а с использованием домашних и коммерческих батутов для свободных прыжков без соблюдения правил безопасности.

Какие травмы встречаются чаще всего?

Александр Саутенко: Перечислю наиболее распространенные последствия прыжков на батуте:

растяжения связок;

ушибы мягких тканей;

вывихи;

переломы костей конечностей;

черепно-мозговые травмы.

У детей младшего возраста мы наблюдаем переломы костей предплечья, плечевой кости и большеберцовой кости. У подростков - чаще встречаются повреждения голеностопного сустава, колена и позвоночника. Особую опасность представляют травмы головы и шейного отдела позвоночника, поскольку они чаще приводят к более тяжелым последствиям.

Кто находится в группе наибольшего риска?

Андрей Саутенко: Наиболее высокий риск травм наблюдается у детей младше шести лет. У маленьких детей костная ткань еще недостаточно прочная, а координация движений только формируется. Кроме того, ребенок не всегда способен правильно оценить собственные возможности и вовремя остановиться. Именно поэтому не рекомендуется прыгать на батуте детям дошкольного возраста, даже под присмотром взрослых.

Во многих центрах батуты оснащены защитной сеткой. Это решает проблему?

Андрей Саутенко: Нет. Защитная сетка снижает вероятность падения за пределы батута, однако не защищает от большинства наиболее распространенных травм. Переломы, вывихи и растяжения чаще происходят не после падения наружу, а непосредственно на полотне во время неудачного приземления или столкновения с другими детьми. Поэтому не переоценивайте наличие сетки, она не делает батут безопасным.

Можно ли выполнять сальто на батуте?

Андрей Саутенко: Без подготовки и на обычном батуте дома или в парке - точно нет. Сальто относится к элементам с высоким риском травмы головы и шейного отдела позвоночника при неправильном выполнении. Поэтому выполнять такие упражнения следует только в рамках спортивной подготовки, под контролем тренера и с использованием необходимых средств страховки. Попытки повторить такие элементы самостоятельно на домашних или коммерческих батутах - это прямой путь к тяжелой травме.

Как снизить риск травм? Ведь обратиться к тренеру, который научит прыгать правильно и безопасно, есть возможность не у всех.

Андрей Саутенко: Полностью исключить риск невозможно, однако значительно уменьшить вероятность травмы позволяют несколько простых правил:

На спортивных и домашних батутах рекомендуется прыгать по одному. Одновременное нахождение нескольких человек на одном полотне значительно повышает риск столкновений, неудачных приземлений и переломов.

Если речь идет о больших надувных батутах, например, в парках, полностью исключить одновременное нахождение детей невозможно. В этом случае важно соблюдать установленные ограничения по возрасту и количеству посетителей, не допускать, чтобы одновременно на аттракционе были дети с большой разницей в возрасте и весе, а также следить за тем, чтобы дети не выполняли опасные трюки и не толкали друг друга.

Не разрешайте детям выполнять сложные акробатические элементы без специальной подготовки.

Перед использованием батута нужно убедиться в его исправности, целостности полотна и наличии защитных элементов. Если речь идет о домашнем батуте, его следует устанавливать исключительно на ровной поверхности и регулярно проверять крепления.

Дети должны прыгать только под постоянным присмотром взрослых.

Какие признаки указывают на серьезную травму, когда необходимо вызывать скорую помощь?

Андрей Саутенко: Немедленно обратиться к врачу необходимо, если после падения появились:

сильная боль в конечности или позвоночнике;

невозможность опереться на руку или ногу;

выраженный отек или деформация конечности;

потеря сознания даже на короткое время;

повторная рвота;

сильная головная боль;

сонливость;

нарушение координации движений;

боль в шее;

онемение конечностей.

Даже если ребенок после падения чувствует себя удовлетворительно, но получил удар головой или жалуется на усиливающуюся боль, откладывать осмотр врача не следует.