Названы скрытые опасности жары для пищеварительной системы

Гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Наталья Конюхова объяснила, почему летом растет число отравлений и кишечных инфекций. О скрытых опасностях жары для пищеварительной системы она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Летний период традиционно сопровождается ростом обращений к гастроэнтерологам, так как жара создает идеальные условия для быстрого размножения бактерий и вирусов. Риск отравлений и кишечных инфекций растет при употреблении немытых овощей, фруктов, ягод, питья некипяченой воды из родников или крана, а также при долгом хранении готовой еды без холодильника», — объяснила Конюхова.

Помимо инфекций, летом часто обостряются хронические заболевания ЖКТ, добавила врач. Причиной этого она назвала резкую смену рациона, когда человек начинает в больших количествах есть сырые плоды, раздражающие слизистую. Дополнительными триггерами выступают стресс от поездок, смена климата, нарушение режима и сбой в графике приема лекарств.

Доктор добавила, что серьезную опасность таят и температурные перепады. По ее словам, ледяные напитки или мороженое в жару способны вызвать спазмы, нарушить кровоток в стенках органов и ухудшить переваривание пищи. Другими рисками Конюхова назвала переедание во время застолий с обилием жирного мяса, соусов, газировки и алкоголя, что приводит к изжоге, тяжести и вздутию.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова объяснила причины частой диареи летом. Одной из них она назвала то, что в это время года продукты быстро портятся.