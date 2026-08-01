Чем опасен недожаренный шашлык, рассказала диетолог

Употребление недожаренного шашлыка может привести к бактериальным, вирусным и паразитарным инфекциям. В некоторых случаях заболевания способны поражать мозг, глаза и легкие, вплоть до потери зрения. Об этом сообщает «Абзац медиа со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Дарью Русакову.

По словам специалиста, недостаточно приготовленные свинина и говядина могут содержать сальмонеллу, листерию и кишечную палочку. Эти инфекции особенно опасны для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, через недожаренное мясо существует риск заражения паразитами. В частности, токсоплазмоз может протекать без выраженных симптомов, но при этом поражать мозг, глаза и легкие. Свинина также может стать источником трихинеллеза, который сопровождается лихорадкой, мышечными болями и отеками.

Эксперт добавила, что при недостаточной термической обработке мяса возможны и острые кишечные инфекции, в том числе вызванные норовирусами и ротавирусами.

Чтобы снизить вероятность заражения, Русакова рекомендовала покупать мясо в проверенных магазинах, обращать внимание на наличие сертификатов качества, соблюдать правила гигиены во время маринования и приготовления, а также проверять готовность мяса с помощью термощупа.

При появлении тошноты, диареи или лихорадки после употребления мяса врач посоветовала незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее диетолог Нурия Дианова объяснила, чем грозит еженедельное употребление шашлыков. По словам эксперта, в обществе укоренилось мнение, будто мясо с углей гораздо полезнее обычного фастфуда. Однако на деле свинина (особенно шейная часть), баранина и мраморная говядина лидируют по содержанию насыщенных жиров. Если употреблять такое блюдо регулярно, например, каждые выходные, эти жиры начинают наносить ощутимый урон организму, подчеркнула Дианова.