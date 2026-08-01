Чем полезны ягоды и как их правильно есть

В Нижегородской области в самом разгаре ягодный сезон. В супермаркетах, на рынках и просто на уличных перекрёстках – ягоды на любой вкус и кошелёк. Да, все знают, что ягоды полезны для здоровья. Но в некоторых ситуациях они могут не только не помочь, но и навредить. Разберёмся, чем полезны разные ягоды и кому стоит быть с ними осторожнее.

Смородина

Это настоящий чемпион по содержанию витамина С. Больше его только в шиповнике. Чтобы получить суточную норму витамина С, достаточно съесть всего 50 граммов чёрной смородины или 150 граммов красной либо белой. Одна столовая ложка чёрной смородины по количеству витамина С примерно равна одному лимону.

Смородина помогает укреплять сосуды, её часто используют для профилактики атеросклероза и анемии. Отвары из ягод и листьев применяют при затяжном кашле. Например, можно взять 3 столовые ложки сухих листьев, залить 400 мл кипятка, прокипятить 5 минут на слабом огне, настоять 2 часа и процедить. Пить такой отвар нужно тёплым по 100 – 150 мл несколько раз в день после еды и перед сном. По желанию можно добавить мёд или сахар.

ОСТОРОЖНО! Чёрную смородину нужно с осторожностью употреблять людям с повышенной свёртываемостью крови и склонностью к тромбозам. Также её не советуют в период восстановления после инфаркта. Красная и белая смородина почти не имеют противопоказаний. Считается, что чёрная смородина особенно полезна детям и подросткам, красная – взрослым, а белая – пожилым людям.

Крыжовник

Он богат витамином С, витаминами группы В и витамином А. Чем спелее ягоды, тем больше в них витаминов. В крыжовнике много пектинов – веществ, которые помогают выводить из организма вредные вещества и улучшают работу кишечника. Эту ягоду рекомендуют для профилактики гипертонии и для укрепления сосудов.

ОСТОРОЖНО! При язве желудка или двенадцатиперстной кишки в период обострения, а также при некоторых заболеваниях кишечника свежий крыжовник есть нельзя. В таких случаях можно пить немного натурального сока крыжовника, разбавленного водой в пропорции 1:1.

Малина

Считается, что в ней много витаминов. Витамин А защищает сердце и сосуды, помогает замедлять процессы старения. Витамин РР снижает усталость, помогает при бессоннице, улучшает аппетит и состояние кожи. Витамин Е считается «витамином молодости». Витамин В2 помогает бороться с высыпаниями, перхотью и делает волосы более крепкими и блестящими.

Малина содержит салициловую кислоту, поэтому она помогает снизить температуру при простуде. Интересно, что даже после варки малина сохраняет полезные свойства, поэтому малиновое варенье тоже помогает при простуде. Сушёные ягоды действуют похожим образом.

Также считается, что вещества в малине способствуют расщеплению жиров.

ОСТОРОЖНО! При заболеваниях почек (например, нефрите) и при подагре, когда в крови повышена мочевая кислота, от малины лучше отказаться.

Черника

Особенно полезна людям в возрасте. В ней много антиоксидантов, которые помогают замедлять возрастные изменения и могут снижать риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Но полезна она людям любого возраста, так как содержит витамины группы В, а также витамины С и А.

Черника помогает поддерживать зрение, особенно при близорукости. Для этого используют свежие ягоды, сок, настои и даже варенье.

Листья черники обладают бактерицидными свойствами, так как в них много витамина С. Препараты из листьев помогают при изжоге, снимают спазмы желудка и повышают кислотность желудочного сока. Сухие листья используют при геморрое, а из ягод делают компрессы. Отвары применяют при воспалениях полости рта – стоматите и пародонтозе.

ОСТОРОЖНО! Налегать на чернику не стоит людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы. Если человек принимает препараты для разжижения крови (например, аспирин или варфарин), черника может усилить риск кровотечения.

Земляника

Эта ягода ценится за высокое содержание витамина РР (никотиновой кислоты). Он помогает справляться с усталостью, раздражительностью, бессонницей и поддерживает нервную систему во время стресса.

Ягоды земляники укрепляют дёсны и используются для профилактики пародонтоза. Также есть данные, что земляника помогает замедлять старение мозга.

ОСТОРОЖНО! Не рекомендуется есть при частых и длительных печёночных коликах, так как она обладает желчегонным эффектом. Также земляника может вызывать аллергию. Не стоит употреблять её при гастрите с повышенной кислотностью и при хроническом аппендиците.

Вишня

Она, прежде всего, содержит кумарины – вещества, которые помогают поддерживать тонус организма. По их количеству вишня уступает только красной смородине, малине и гранату.

Ещё в древности врач Гиппократ советовал вишню людям с эпилепсией. Конечно, ягоды не могут остановить приступ, но они помогают улучшить сон и настроение. В вишне много биофлавоноидов – веществ, которые защищают организм от вредного воздействия канцерогенов.

ОСТОРОЖНО! Серьёзных противопоказаний у вишни нет. Но при заболеваниях желудка и поджелудочной железы её не стоит есть натощак. Лучше употреблять вишню после еды – как десерт.

Арбуз

В самой большой ягоде содержатся железо, калий, магний, кальций и фолиевая кислота, а также витамины группы В. В жару арбуз хорошо утоляет жажду и одновременно насыщает. Он помогает работе кишечника.

Арбуз способствует выведению холестерина, песка из почек и помогает при застое желчи. Он особенно полезен беременным женщинам, так как содержит фолиевую кислоту, которая важна для формирования нервной системы ребёнка и поддержания иммунитета.

Кроме того, арбуз обладает мочегонным эффектом и помогает при отёках.

ОСТОРОЖНО! Людям с сахарным диабетом не стоит есть арбуз в больших количествах – рекомендуется не более двух кусочков в день, так как он повышает уровень сахара в крови. Также врачи не советуют давать арбуз детям младше шести лет.

Как их правильно есть?

Ягоды полезнее всего есть свежими. Но можно пить и напитки из них — морсы, компоты, кисель. Например, напитки из чёрной смородины, клюквы или шиповника хорошо утоляют жажду и помогают организму бороться с инфекциями. Когда варите компот, старайтесь добавлять меньше сахара. Людям с проблемами желудка и кишечника лучше выбирать кисель – он густой, мягко обволакивает желудок и уменьшает раздражение.

На зиму из ягод можно приготовить варенье, джем или конфитюр. Это вкусно, но в них много сахара, поэтому есть их нужно в меру. Ягоды также часто добавляют в десерты и выпечку – используют свежие или делают конфи (это уваренное ягодное пюре с сахаром и желатином).Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в нижегородских лесах пошли белые грибы.