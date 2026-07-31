Названы привычки, которые помогут снизить риск рака легких

Сохранить здоровье дыхательной системы помогут привычки, которые важно сделать частью повседневной жизни, в их числе правильное питание и движение. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления продуктового менеджмента и методологии медицинского страхования СберСтрахования Светлана Базаренко.

«Легкие — важная часть организма, поэтому забота о них начинается с базовых привычек, которые помогают поддерживать здоровье в целом. ВОЗ рекомендует взрослым не менее 150 минут умеренной активности в неделю — это примерно по 20–30 минут в день. Подойдут обычные прогулки быстрым шагом, плавание, велосипед или любая другая посильная нагрузка. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых. В качестве источников белка лучше чаще выбирать рыбу, птицу и нежирное мясо. А вот количество фастфуда, копченостей, слишком соленой и сладкой еды стоит ограничить», — рассказала эксперт.

Она также призвала отказаться от курения.

«Главный фактор развития рака легких — курение: по данным Международного агентства по изучению рака (IARC), с ним связано около 85% случаев заболевания. Не стоит считать безопасной альтернативой и электронные сигареты с вейпами. Их влияние на риск развития рака ещё изучается, но уже известно, что аэрозоль от таких устройств может вызывать воспалительные процессы и повреждать клетки лёгких. Лучшее решение для защиты дыхательной системы — полностью отказаться от никотина в любой форме», — рекомендовала Базаренко.

По мнению специалиста, также важно снизить влияние других вредных факторов.

«В повседневной жизни стоит обращать внимание на качество воздуха. Полезно чаще проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку и по возможности гулять в парках и других зеленых зонах, а не вдоль оживленных дорог. Если окна квартиры выходят на магистраль или рядом есть промышленные объекты, дополнительным решением может стать очиститель воздуха», — посоветовала она.

И в заключение Базаранко призвала не откладывать обследование и продумывать дополнительные меры защиты.